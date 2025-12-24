Casal é preso após filhos de 2 e 4 anos serem flagrados sozinhos na rua

Um casal, ambos de 26 anos de idade, foi preso em flagrante depois que dois de seus filhos, de 2 e 4 anos, foram flagrados andando sozinhos pelas ruas de João Monlevade (MG), na Região Central do estado, na madrugada desta quarta-feira (24/12).

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada depois que uma pessoa viu as crianças por uma avenida do Bairro Santa Bárbara. Os militares seguiram ao endereço informado e encontraram as crianças sozinhas e sem lesões, por volta de 1h40 da manhã.

Conforme os registros, os militares seguiram com as crianças até uma casa nas proximidades que tinha as portas e o portão abertos. No interior, estavam a mãe e outros três filhos, que dormiam em um ambiente de “extrema insalubridade”. De acordo com o boletim de ocorrência, havia um forte odor e resto de alimentos espalhados pela casa.

O pai das crianças também foi encontrado e, conforme constatado pelas autoridades, sabia da situação em que se encontrava a residência.

O Conselho Tutelar foi acionado e entregou as cinco crianças aos cuidados da avó das duas crianças abandonadas. Os pais receberam voz de prisão por abandono de incapaz e foram levados à delegacia da Polícia Civil, que segue com o caso. O crime pode resultar em até 3 anos de prisão.