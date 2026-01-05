Assine
overlay
Início Saúde
REESCREVENDO PLANOS

TEA no dia a dia: uma jornada pela inclusão

Da descoberta do autismo de uma criança à criação de uma clínica multidisciplinar, uma mãe transforma desafios em ações para promover um mundo mais inclusivo

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
05/01/2026 18:30

compartilhe

SIGA
x
Experiências pessoais podem inspirar mudanças significativas na área da educação inclusiva
Experiências pessoais podem inspirar mudanças significativas e impactar vidas em larga escala crédito: FreePik

Aos 18 meses, Matheus apresentava sinais de atraso na fala, movimentos repetitivos e crises de choro intensas, que inicialmente foram interpretadas como birras ou caprichos. A suspeita de autismo, levantada pela escola e confirmada por laudo médico aos três anos e meio, trouxe um período de adaptação e reflexão para sua mãe, Renata Haddad.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Renata é pedagoga, neuroeducadora, neuropsicopedagoga, analista do comportamento e especialista em educação inclusiva. Para ela, a descoberta veio como uma mudança de expectativas e trouxe a necessidade de compreender um novo cenário de desenvolvimento. A dificuldade em encontrar profissionais que enxergassem Matheus além do diagnóstico a motivou a criar suporte especializado.

Essa experiência pessoal se tornou a base para a fundação da Pluralità, clínica multidisciplinar e assessoria em educação inclusiva, que oferece atendimento clínico, formação de professores e consultoria escolar.

Leia Mais

A história de Renata e Matheus mostra como amor e conhecimento especializado podem reescrever trajetórias
A história de Renata e Matheus mostra como amor e conhecimento especializado podem reescrever trajetórias Arquivo pessoal

Segundo Renata, cada avanço de Matheus, incluindo o início da fala aos quatro anos, reforçou a importância da valorização da singularidade e da empatia. O diagnóstico, afirma, funciona como uma bússola para orientar intervenções, e não como uma limitação.

Hoje, a clínica combina atendimento terapêutico individualizado com programas de formação continuada para educadores e gestores escolares. A clínica atua em áreas como transtorno do espectro autista (TEA), desenvolvimento de funções executivas, elaboração de planos educacionais individualizados (PEI/PDI) e estratégias de inclusão baseadas em evidências científicas. Entre os serviços oferecidos estão psicologia, fonoaudiologia, terapia ABA, terapia ocupacional, psicopedagogia e orientação familiar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A história de Matheus e da mãe que transformou desafios em ação evidencia como amor, resiliência e conhecimento especializado podem reescrever trajetórias e impactar vidas em larga escala, ilustrando como experiências pessoais podem inspirar mudanças significativas na área da educação inclusiva.

Tópicos relacionados:

educacao-inclusiva tea transtorno-do-espectro-autista

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay