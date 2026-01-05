TEA no dia a dia: uma jornada pela inclusão
Da descoberta do autismo de uma criança à criação de uma clínica multidisciplinar, uma mãe transforma desafios em ações para promover um mundo mais inclusivo
Aos 18 meses, Matheus apresentava sinais de atraso na fala, movimentos repetitivos e crises de choro intensas, que inicialmente foram interpretadas como birras ou caprichos. A suspeita de autismo, levantada pela escola e confirmada por laudo médico aos três anos e meio, trouxe um período de adaptação e reflexão para sua mãe, Renata Haddad.
Renata é pedagoga, neuroeducadora, neuropsicopedagoga, analista do comportamento e especialista em educação inclusiva. Para ela, a descoberta veio como uma mudança de expectativas e trouxe a necessidade de compreender um novo cenário de desenvolvimento. A dificuldade em encontrar profissionais que enxergassem Matheus além do diagnóstico a motivou a criar suporte especializado.
Essa experiência pessoal se tornou a base para a fundação da Pluralità, clínica multidisciplinar e assessoria em educação inclusiva, que oferece atendimento clínico, formação de professores e consultoria escolar.
Segundo Renata, cada avanço de Matheus, incluindo o início da fala aos quatro anos, reforçou a importância da valorização da singularidade e da empatia. O diagnóstico, afirma, funciona como uma bússola para orientar intervenções, e não como uma limitação.
Hoje, a clínica combina atendimento terapêutico individualizado com programas de formação continuada para educadores e gestores escolares. A clínica atua em áreas como transtorno do espectro autista (TEA), desenvolvimento de funções executivas, elaboração de planos educacionais individualizados (PEI/PDI) e estratégias de inclusão baseadas em evidências científicas. Entre os serviços oferecidos estão psicologia, fonoaudiologia, terapia ABA, terapia ocupacional, psicopedagogia e orientação familiar.
A história de Matheus e da mãe que transformou desafios em ação evidencia como amor, resiliência e conhecimento especializado podem reescrever trajetórias e impactar vidas em larga escala, ilustrando como experiências pessoais podem inspirar mudanças significativas na área da educação inclusiva.