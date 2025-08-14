Futuras mães autistas e os cuidados especializados na gravidez

Segundo o neurologista Matheus Trilico, a gravidez representa um período único de transformações para mulheres no espectro autista. "É fundamental buscar acompanhamento especializado desde o pré-natal para garantir uma experiência gestacional saudável e segura."

Sensibilidades amplificadas

Durante a gestação, as dificuldades sensoriais características do autismo podem se intensificar significativamente. Matheus explica que mudanças hormonais alteram a percepção sensorial, tornando texturas, sons, luzes e odores mais desconfortáveis. "Gestantes autistas frequentemente relatam hipersensibilidade a alimentos antes tolerados e maior sensibilidade a ruídos do ambiente, por exemplo.”

Segundo o médico, a ausência de adaptações sensoriais adequadas pode resultar em estresse elevado, comprometendo tanto o bem-estar materno quanto o desenvolvimento fetal. Estudos demonstram que o estresse crônico durante a gravidez está associado a complicações obstétricas e alterações no neurodesenvolvimento infantil.

Comunicação médica: superando barreiras invisíveis

A comunicação com profissionais de saúde representa um desafio particular. Para o especialista, muitas gestantes autistas enfrentam dificuldades para expressar sintomas ou desconfortos, especialmente em ambientes clínicos estressantes. "A linguagem literal característica do autismo pode gerar mal-entendidos durante consultas médicas", ressalta.

Sem comunicação efetiva, sintomas importantes podem passar despercebidos, aumentando riscos de complicações não diagnosticadas precocemente. É essencial que a equipe médica compreenda essas particularidades comunicativas.

Como fazer um planejamento personalizado?

Matheus alerta que o planejamento do parto requer atenção especial às necessidades sensoriais e de comunicação. "Ambientes hospitalares podem ser extremamente desafiadores para mulheres autistas devido à sobrecarga sensorial e mudanças na rotina."

A falta de planejamento adequado pode resultar em experiências traumáticas durante o parto, com impactos duradouros na saúde mental materna e no vínculo mãe-bebê.

O médico recomenda que gestantes autistas façam as seguintes perguntas durante as consultas do pré-natal aos médicos:

Sobre adaptações sensoriais

Quais modificações podem ser feitas no ambiente da consulta para reduzir estímulos sensoriais?



É possível ter consultas em horários com menor movimento no consultório?



Sobre comunicação

Posso trazer anotações por escrito sobre meus sintomas?



Como podemos estabelecer sinais claros para comunicar desconforto durante exames?



Sobre o parto

Quais opções de ambiente mais silencioso estão disponíveis?



É possível ter um plano de parto detalhado incluindo minhas necessidades sensoriais?



Posso visitar a maternidade antes do parto para me familiarizar?



Sobre apoio

Quais profissionais da equipe têm experiência com pacientes autistas?



Existe protocolo específico para atender gestantes neurodiversas?



É crucial que gestantes autistas busquem acompanhamento especializado imediatamente. O neurologista destaca: "O diagnóstico precoce de necessidades específicas e a implementação de adaptações adequadas podem transformar completamente a experiência gestacional."

