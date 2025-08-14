Assine
overlay
Início Saúde
PLANEJAMENTO

Futuras mães autistas e os cuidados especializados na gravidez

Gestantes com transtorno do espectro autista podem apresentar sensibilidades sensoriais que afetam seu bem-estar e o neurodesenvolvimento do bebê

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
14/08/2025 18:00

compartilhe

Siga no
x
Gravidez
A falta de planejamento adequado pode resultar em experiências traumáticas durante o parto crédito: FreePik

Segundo o neurologista Matheus Trilico, a gravidez representa um período único de transformações para mulheres no espectro autista. "É fundamental buscar acompanhamento especializado desde o pré-natal para garantir uma experiência gestacional saudável e segura."

Sensibilidades amplificadas

Durante a gestação, as dificuldades sensoriais características do autismo podem se intensificar significativamente. Matheus explica que mudanças hormonais alteram a percepção sensorial, tornando texturas, sons, luzes e odores mais desconfortáveis. "Gestantes autistas frequentemente relatam hipersensibilidade a alimentos antes tolerados e maior sensibilidade a ruídos do ambiente, por exemplo.”

Segundo o médico, a ausência de adaptações sensoriais adequadas pode resultar em estresse elevado, comprometendo tanto o bem-estar materno quanto o desenvolvimento fetal. Estudos demonstram que o estresse crônico durante a gravidez está associado a complicações obstétricas e alterações no neurodesenvolvimento infantil.

Comunicação médica: superando barreiras invisíveis

A comunicação com profissionais de saúde representa um desafio particular. Para o especialista, muitas gestantes autistas enfrentam dificuldades para expressar sintomas ou desconfortos, especialmente em ambientes clínicos estressantes. "A linguagem literal característica do autismo pode gerar mal-entendidos durante consultas médicas", ressalta.

Sem comunicação efetiva, sintomas importantes podem passar despercebidos, aumentando riscos de complicações não diagnosticadas precocemente. É essencial que a equipe médica compreenda essas particularidades comunicativas.

Leia Mais

Como fazer um planejamento personalizado?

Matheus alerta que o planejamento do parto requer atenção especial às necessidades sensoriais e de comunicação. "Ambientes hospitalares podem ser extremamente desafiadores para mulheres autistas devido à sobrecarga sensorial e mudanças na rotina."

A falta de planejamento adequado pode resultar em experiências traumáticas durante o parto, com impactos duradouros na saúde mental materna e no vínculo mãe-bebê.

O médico recomenda que gestantes autistas façam as seguintes perguntas durante as consultas do pré-natal aos médicos:

Sobre adaptações sensoriais

  • Quais modificações podem ser feitas no ambiente da consulta para reduzir estímulos sensoriais?
  • É possível ter consultas em horários com menor movimento no consultório?

Sobre comunicação

  • Posso trazer anotações por escrito sobre meus sintomas?
  • Como podemos estabelecer sinais claros para comunicar desconforto durante exames?

Sobre o parto

  • Quais opções de ambiente mais silencioso estão disponíveis?
  • É possível ter um plano de parto detalhado incluindo minhas necessidades sensoriais?
  • Posso visitar a maternidade antes do parto para me familiarizar?

Sobre apoio

  • Quais profissionais da equipe têm experiência com pacientes autistas?
  • Existe protocolo específico para atender gestantes neurodiversas?

É crucial que gestantes autistas busquem acompanhamento especializado imediatamente. O neurologista destaca: "O diagnóstico precoce de necessidades específicas e a implementação de adaptações adequadas podem transformar completamente a experiência gestacional."

 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

agosto-branco gravidez plano-de-parto transtornos-do-espectro-autista

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay