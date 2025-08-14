Futuras mães autistas e os cuidados especializados na gravidez
Gestantes com transtorno do espectro autista podem apresentar sensibilidades sensoriais que afetam seu bem-estar e o neurodesenvolvimento do bebê
compartilheSiga no
Segundo o neurologista Matheus Trilico, a gravidez representa um período único de transformações para mulheres no espectro autista. "É fundamental buscar acompanhamento especializado desde o pré-natal para garantir uma experiência gestacional saudável e segura."
Sensibilidades amplificadas
Durante a gestação, as dificuldades sensoriais características do autismo podem se intensificar significativamente. Matheus explica que mudanças hormonais alteram a percepção sensorial, tornando texturas, sons, luzes e odores mais desconfortáveis. "Gestantes autistas frequentemente relatam hipersensibilidade a alimentos antes tolerados e maior sensibilidade a ruídos do ambiente, por exemplo.”
- Gravidez muda química do cérebro, melhora instintos maternos e saúde mental
- O que é 'baby brain', a confusão mental que algumas mulheres sentem na gravidez
Segundo o médico, a ausência de adaptações sensoriais adequadas pode resultar em estresse elevado, comprometendo tanto o bem-estar materno quanto o desenvolvimento fetal. Estudos demonstram que o estresse crônico durante a gravidez está associado a complicações obstétricas e alterações no neurodesenvolvimento infantil.
Comunicação médica: superando barreiras invisíveis
A comunicação com profissionais de saúde representa um desafio particular. Para o especialista, muitas gestantes autistas enfrentam dificuldades para expressar sintomas ou desconfortos, especialmente em ambientes clínicos estressantes. "A linguagem literal característica do autismo pode gerar mal-entendidos durante consultas médicas", ressalta.
Sem comunicação efetiva, sintomas importantes podem passar despercebidos, aumentando riscos de complicações não diagnosticadas precocemente. É essencial que a equipe médica compreenda essas particularidades comunicativas.
Leia Mais
Como fazer um planejamento personalizado?
Matheus alerta que o planejamento do parto requer atenção especial às necessidades sensoriais e de comunicação. "Ambientes hospitalares podem ser extremamente desafiadores para mulheres autistas devido à sobrecarga sensorial e mudanças na rotina."
A falta de planejamento adequado pode resultar em experiências traumáticas durante o parto, com impactos duradouros na saúde mental materna e no vínculo mãe-bebê.
- Quais são os direitos das gestantes garantidos por lei na hora do parto
- Saiba o que é e como montar o seu plano de parto
O médico recomenda que gestantes autistas façam as seguintes perguntas durante as consultas do pré-natal aos médicos:
Sobre adaptações sensoriais
- Quais modificações podem ser feitas no ambiente da consulta para reduzir estímulos sensoriais?
- É possível ter consultas em horários com menor movimento no consultório?
Sobre comunicação
- Posso trazer anotações por escrito sobre meus sintomas?
- Como podemos estabelecer sinais claros para comunicar desconforto durante exames?
Sobre o parto
- Quais opções de ambiente mais silencioso estão disponíveis?
- É possível ter um plano de parto detalhado incluindo minhas necessidades sensoriais?
- Posso visitar a maternidade antes do parto para me familiarizar?
Sobre apoio
- Quais profissionais da equipe têm experiência com pacientes autistas?
- Existe protocolo específico para atender gestantes neurodiversas?
É crucial que gestantes autistas busquem acompanhamento especializado imediatamente. O neurologista destaca: "O diagnóstico precoce de necessidades específicas e a implementação de adaptações adequadas podem transformar completamente a experiência gestacional."
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia