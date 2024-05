O Poder dos emocionais. Recentemente, no Hofin Podcast, os Cirurgiões dentistas Marco Botelho e Heros Marques discutiram como essas substâncias moldam tanto o bem-estar físico quanto emocional.



Dr. Heros Marques, cirurgião-dentista, explicou que as mudanças hormonais podem impactar diretamente a saúde bucal das mulheres, especialmente durante a gravidez e a menopausa. “Essas alterações podem causar gengivite, fragilidade nos dentes e erosões, exigindo cuidados preventivos específicos,” disse ele. Dr. Heros destaca a importância de manter consultas regulares ao dentista e seguir práticas de higiene bucal para proteger a saúde bucal feminina.



Por outro lado, Dr. Marco Botelho, também cirurgião-dentista e especialista em modulação hormonal, falou sobre a ocitocina, conhecida como o "hormônio do amor". Ele explicou que a ocitocina é essencial para criar vínculos emocionais entre mãe e filho. “Este hormônio promove bem-estar, apego e amor durante o contato físico, como acariciar, abraçar ou amamentar o bebê,” disse Dr. Botelho. Ele também mencionou que a ocitocina influencia a confiança, a memória, o aprendizado e auxilia na fertilidade.



Dr. Heros complementou, dizendo que a ocitocina não afeta apenas a mãe, mas também o feto durante a gestação. “Esse hormônio é crucial para o desenvolvimento emocional do bebê e o prepara para o parto,” explicou ele. Um ambiente tranquilo e relacionamentos positivos são essenciais para a liberação saudável de ocitocina, beneficiando tanto a mãe quanto o bebê.



A conversa entre Dr. Marco Botelho e Dr. Heros Marques no Hofin Podcast oferece uma visão completa de como os hormônios influenciam não só a saúde física, mas também os laços emocionais entre mãe e filho. Ao combinar insights de odontologia e neurociência, eles ressaltam a importância de uma abordagem holística para entender e promover o bem-estar materno e familiar.



Essa discussão mostra que cuidar da saúde hormonal é essencial para fortalecer os vínculos familiares e garantir uma maternidade saudável e feliz.