Militares realizam parto de emergência em avenida de cidade histórica de MG

Uma mulher, de 34 anos, entrou em trabalho de parto dentro de um carro na Avenida Presidente Tancredo Neves, no centro histórico de São João Del-Rei (MG), região do Campo das Vertentes, na manhã de terça-feira (3/5). Policiais militares que patrulhavam a região socorreram a mulher e fizeram o trabalho de parto.

Segundo o boletim de ocorrência, militares do 38º Batalhão da Polícia Militar patrulhavam o centro da cidade quando foram acionados por populares que pediam ajuda para uma mulher que passava mal em um veículo. Eles constataram que ela estava em trabalho de parto avançado.

Conforme os registros, pela ausência de equipe médica, os policiais iniciaram os primeiros socorros. A mulher, de 34 anos, foi retirada do veículo, posicionada de forma adequada para dar à luz ao bebê e os militares constataram que a cabeça da criança já apontava.

Neste momento, o 2º Sargento Guimarães retirou o colete à prova de balas e posicionou debaixo da mãe. O parto ocorreu de forma espontânea e os militares higienizaram a mãe e o recém-nascido, que foi mantido aquecido até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A equipe médica assumiu os cuidados, cortou o cordão umbilical e encaminhou a mãe e filho para a Santa Casa de Misericórdia, onde ficaram sob observação médica.

Aos militares, a mãe, Tamara Cristina Nicolau, relatou que estava em um salão de beleza quando começou a sentir os sintomas de contração. Ela e o marido, então, foram em direção ao carro para ir ao hospital, mas deu tempo apenas de sentar no banco do passageiro quando entrou em trabalho de parto do filho, que já tem nome, Levi.

O 2º Sargento Guimarães, principal responsável no auxílio do parto, relatou emoção. Isto por que o dia em que a criança nasceu, 3 de junho, marca o aniversário de 40 anos de entrada na Polícia Militar. “Foi o melhor presente que eu poderia receber”, disse o militar.