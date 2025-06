Motorista morre em acidente entre dois carros na BR-267, em Minas

Um motorista de 49 anos morreu em uma colisão frontal entre dois carros na BR-267, em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, na noite dessa terça-feira (3/6). O outro motorista, de 46 anos, foi encontrado consciente e foi encaminhado para atendimento médico.

O acidente envolveu às 17h55, no quilômetro 80 da rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os carros envolvidos são um Chevrolet Classic, com registro no município de Cataguases, e um Renault Kangoo, de Juiz de Fora.

Conforme o boletim de ocorrência, o motorista do Classic foi encontrado preso às ferragens, sem sinais vitais. A Polícia Civil realizou a perícia e o corpo da vítima foi desencarcerado pelo Corpo de Bombeiros.

Já o motorista do Kangoo foi encontrado consciente e orientado. Segundo os bombeiros, ele tinha uma suspeita de fratura na perna esquerda e queixava-se de dor no tórax.

O homem recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhado em estado grave para atendimento médico por uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ainda conforme a PRF, devido à gravidade do acidente, a definição da dinâmica exata do acidente deve ser concluída em até cinco dias.