Uma batida envolvendo três carros na BR-267, entre as cidades de Bicas e Maripá de Minas, na Zona da Mata mineira, deixou três pessoas mortas neste sábado (8/6). Conforme o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu pela manhã, por volta das 7h30.

Uma testemunha informou aos militares que uma mulher conduzia um Chevrolet Corsa e atingiu a lateral de um Gol após o motorista desse carro perder o controle da direção e sair da pista. Ambos morreram ainda no local.

Os bombeiros precisaram utilizar equipamentos de desencarceramento, pois a motorista do Corsa ficou presa às ferragens. Dentro desse automóvel ainda estavam mais três pessoas, que foram conduzidas para um hospital em Bicas por meio de uma ambulância municipal. Uma delas morreu na unidade de saúde.

Um terceiro carro, Suzuki Jimny, também se envolveu no acidente. O motorista e o passageiro não ficaram feridos e dispensaram atendimento. O condutor relatou que no momento da colisão a visibilidade na rodovia estava comprometida devido à serração baixa. Ele disse que tentou, sem sucesso, desviar, quando bateu em um dos carros. A corporação não levantou outros detalhes da dinâmica do acidente.

A pista ficou parcialmente interditada durante os trabalhos de resgate. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanhou a ocorrência.