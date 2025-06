MG: idosa é resgatada em área de mata depois de passar a noite perdida

O Corpo de bombeiros resgatou ma idosa, de 65 anos, que estava perdida em uma área de mata na zona rural de Riacho dos Machados (MG), na região Norte, já por uma noite inteira. Ela foi encontrada com sinais de desidratação e levada para atendimento médico.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, na manhã de terça-feira (3/6), para procurar a idosa. Conforme o boletim de ocorrência, ela saiu de casa por volta de 17h do dia anterior, na comunidade Barra do Rio, e não foi mais vista.

Durante as buscas, os militares encontraram uma peça de roupa da vítima na comunidade Barreiro Preto. A Defesa Civil de Riacho dos Machados, familiares e voluntários também trabalharam nas buscas.

A mulher foi encontrada em uma área de mata, depois de horas de procura. Segundo os registros, ela estava com os sinais vitais dentro da normalidade, mas desidratada e com uma contusão no joelho direito.

Os bombeiros a resgataram encaminharam a mulher para atendimento médico em Riacho dos Machados.Ela segue sob observação.