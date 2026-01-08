Assine
HOMICÍDIO

Homem é assassinado a caminho de registrar filho em cartório

Vítima foi perseguida e assasinada a tiros em Betim, na Região Metropolitana de BH, por dois homens em uma motocicleta

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
08/01/2026 09:22 - atualizado em 08/01/2026 09:23

Vítimas foram levadas para a Upa Vargem das Flores. Uma morreu, alvo do assassinato e outra foi levada para o Hospital Municipal de Contagem
Um homem de 27 anos morreu ao ser baleado nessa quarta-feira (7/1), no Bairro Icaivera, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), uma testemunha contou que a vítima havia pedido uma carona para ir até um cartório registrar o filho recém-nascido e, em seguida, comprar roupas para a criança. Em troca, ele ajudaria a completar o tanque de combustível do veículo.

Ainda conforme o relato, como o amigo estava com a Carteira Nacional de Habilitação vencida, pediu ao pai para conduzir o carro. Durante o trajeto, uma motocicleta com dois ocupantes passou a seguir o veículo. Ao notar que era seguida, a vítima pediu que o motorista acelerasse, afirmando que os suspeitos queriam matá-lo.

O motorista tentou fugir, fechou os vidros e acelerou, mas precisou reduzir a velocidade por causa do trânsito ainda no Bairro Icaivera. Nesse momento, a motocicleta se aproximou e o garupa efetuou cerca de dez disparos contra a vítima.

Depois do ataque, o carro seguiu em direção à Upa Vargem das Flores. Ao chegar à unidade, o amigo informou que o pai havia sido atingido nas costas. Ele foi transferido para o Hospital Municipal de Contagem.

O amigo também recebeu atendimento médico e foi liberado. Já a vítima chegou à Upa com múltiplos ferimentos por arma de fogo no peito e morreu.

Ainda de acordo com a PM, o suspeito responsável pelos disparos chegou a ligar para o amigo da vítima e afirmou que o alvo exclusivo era o homem assassinado, alegando que a desavença era apenas com ele e que não tinha intenção de atingir o pai.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais esteve no local e liberou o veículo. Até o encerramento da ocorrência, ninguém havia sido preso. Não há informações sobre antecedentes criminais da vítima.

