Idosa é encontrada morta com tesoura cravada no pescoço em MG

Uma idosa de 74 anos foi brutalmente assassinada em Ibitira, distrito de Martinho Campos, no Centro-Oeste de Minas Gerais, na noite de domingo (11/1). A vítima foi encontrada apenas na segunda-feira (12/1) com uma tesoura cravada no pescoço e várias perfurações pelo corpo.

Conforme a Polícia Militar, testemunhas relataram que na noite anterior ao crime a vítima recebeu dois homens em sua casa. Ambos foram apontados como principais suspeitos do homicídio. A partir dessas informações, os militares iniciaram o rastreamento na região.

Enquanto as diligências avançavam, os militares reuniram indícios que reforçaram a suspeita sobre os dois suspeitos mencionados pelas testemunhas. Durante o rastreamento, a Polícia Militar localizou o primeiro suspeito, que resistiu à abordagem, apresentou versões contraditórias sobre os fatos e apresentava lesões compatíveis com luta corporal.

Conforme a PMMG, os ferimentos do suspeito indicavam possível envolvimento direto no homicídio.

Segundo suspeito

Posteriormente, os militares localizaram o segundo suspeito, que também recebeu voz de prisão. Com isso, a Polícia Militar prendeu os dois homens, de 38 e 40 anos, em flagrante delito.

Após as prisões, os militares levaram a dupla para a Delegacia da Polícia Civil, onde ficaram à disposição da Justiça para as demais providências legais.

Até o momento não há informações sobre a motivação do crime.

Idosa assassinada em Araújos

Uma idosa de 83 anos também foi assassinada dentro de um sítio na zona rural de Araújos, também no Centro-Oeste de Minas Gerais, a cerca de 90 quilômetros de Martinho Campos, na noite deste domingo (11/1). Conforme a Polícia Militar, ela tinha um ferimento na parte de trás da cabeça.

Durante os trabalhos no sítio, os policiais constataram que os cômodos da casa estavam revirados. No entanto, até o momento, não há elementos suficientes para afirmar que o crime se tratou de latrocínio (roubo seguido de morte).

A perícia técnica compareceu ao local, realizou os procedimentos de praxe e liberou o corpo para a família. Os suspeitos ainda não foram identificados e não há informações sobre a motivação do crime.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Amanda Quintiliano especial para o EM