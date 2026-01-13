Transporte coletivo para em Uberlândia por atraso em vale-alimentação

Funcionários de duas das três empresas responsáveis pelo transporte público em Uberlândia paralisaram as atividades nesta terça-feira (13/1) por falta de pagamento do vale-alimentação. Menos da metade das frotas de ambas saiu da garagem e o transporte coletivo foi prejudicado. A prefeitura notificou as empresas.

O pagamento deveria ter acontecido até o último dia 10, mas nenhum dos trabalhadores das empresas São Miguel e Autotrans recebeu o benefício. De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo de Uberlândia, Márcio Dúlio de Oliveira, até o início da manhã desta terça-feira não havia qualquer sinalização de quitação e, por isso, os trabalhadores cruzaram os braços. Segundo o sindicato, os salários estão em dia.

Com isso, todos os setores da cidade tiveram problemas com a circulação de passageiros, especialmente a Zona Sul. O bairro São Jorge enfrentou dificuldades, uma vez que uma das empresas é responsável pela maior parte do transporte no trecho.

No fim desta manhã, ambas as empresas sinalizaram ao sindicato que fariam o pagamento ainda nesta terça-feira. "Feito o pagamento, todos os trabalhadores voltam automaticamente", disse Márcio Dúlio.

Notificação

Em nota, a Prefeitura de Uberlândia afirmou ter notificado as empresas Autotrans e São Miguel para que o pagamento e a circulação de ônibus fossem regularizados de imediato.

"De acordo com os contratos de concessão, a responsabilidade pelo pagamento de salários, encargos trabalhistas e demais obrigações relacionadas à execução do serviço é exclusiva das concessionárias. As empresas têm prazo máximo de 24 horas para comprovar, junto à Settran (Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes), a quitação dos pagamentos pendentes e a normalização da operação do transporte coletivo. O não cumprimento da determinação poderá acarretar a aplicação das sanções contratuais e legais cabíveis, incluindo multas e a instauração de processos sancionatórios", diz a nota do município.