Assine
overlay
Início Gerais
BENEFÍCIO EM FALTA

Transporte coletivo para em Uberlândia por atraso em vale-alimentação

O pagamento deveria ter acontecido até o dia 10 deste mês, mas nenhum dos trabalhadores das empresas São Miguel e Autotrans recebeu os valores

Publicidade
Carregando...
VL
Vinícius Lemos
VL
Vinícius Lemos
Repórter
13/01/2026 15:39

compartilhe

SIGA
x
Transporte coletivo para em Uberlândia por atraso em vale alimentação
Transporte coletivo para em Uberlândia por atraso em vale alimentação crédito: VinÃ­cius Lemos

Funcionários de duas das três empresas responsáveis pelo transporte público em Uberlândia paralisaram as atividades nesta terça-feira (13/1) por falta de pagamento do vale-alimentação. Menos da metade das frotas de ambas saiu da garagem e o transporte coletivo foi prejudicado. A prefeitura notificou as empresas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O pagamento deveria ter acontecido até o último dia 10, mas nenhum dos trabalhadores das empresas São Miguel e Autotrans recebeu o benefício. De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo de Uberlândia, Márcio Dúlio de Oliveira, até o início da manhã desta terça-feira não havia qualquer sinalização de quitação e, por isso, os trabalhadores cruzaram os braços. Segundo o sindicato, os salários estão em dia.

Leia Mais

Com isso, todos os setores da cidade tiveram problemas com a circulação de passageiros, especialmente a Zona Sul. O bairro São Jorge enfrentou dificuldades, uma vez que uma das empresas é responsável pela maior parte do transporte no trecho.

No fim desta manhã, ambas as empresas sinalizaram ao sindicato que fariam o pagamento ainda nesta terça-feira. "Feito o pagamento, todos os trabalhadores voltam automaticamente", disse Márcio Dúlio.

Notificação

Em nota, a Prefeitura de Uberlândia afirmou ter notificado as empresas Autotrans e São Miguel para que o pagamento e a circulação de ônibus fossem regularizados de imediato.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"De acordo com os contratos de concessão, a responsabilidade pelo pagamento de salários, encargos trabalhistas e demais obrigações relacionadas à execução do serviço é exclusiva das concessionárias. As empresas têm prazo máximo de 24 horas para comprovar, junto à Settran (Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes), a quitação dos pagamentos pendentes e a normalização da operação do transporte coletivo. O não cumprimento da determinação poderá acarretar a aplicação das sanções contratuais e legais cabíveis, incluindo multas e a instauração de processos sancionatórios", diz a nota do município.

Tópicos relacionados:

coletivos onibus paralisacao transporte-publico uberlandia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay