Linha de ônibus de BH vai deixar de existir; veja qual

A linha de ônibus 631 (Estação Vilarinho/Serra Verde Via Minas Caixa) deixará de circular em Belo Horizonte (MG) a partir desta quinta-feira (15/1), segundo portaria da Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (Sumob), publicada do Diário Oficial do Município nesta terça-feira (13/1).

De acordo com a portaria, foram realizados estudos técnicos pela Sumob para verificar a viabilidade da extinção da linha. Além disso, a medida também leva em conta a criação da sublinha na linha 641 (Estação Vilarinho/Serra Verde).

Outras mudanças

Na última sexta-feira (9/1), a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou a criação de três novas linhas de ônibus e a extinção de três sublinhas no transporte coletivo da capital.

Segundo a PBH, as mudanças têm o objetivo de melhorar a rede de atendimento aos domingos e em períodos de grande demanda, como o carnaval.

Linha 6150 – Estação Venda Nova / Parque das Mangabeiras via Estação São Gabriel

Sublinha 1 (principal): Atendimento regular, ligando a Estação Venda Nova ao Parque das Mangabeiras, passando pelas estações Vilarinho e São Gabriel

Sublinha 2 (carnaval): Itinerário semelhante ao principal, com ajustes específicos para atendimento durante o carnaval.

Linha 3151 – Estação Diamante / Parque das Mangabeiras via Havaí

Sublinha 1 (principal): Passa a operar com o mesmo itinerário da antiga sublinha 04 da linha 3052.

Sublinha 2 (carnaval): Segue o itinerário da sublinha 07 da linha 3052.

Linha 5350 – Estação Diamante / Zoológico via Estação Barreiro

Sublinha 1 (principal): Nova ligação entre as estações Diamante e Barreiro, com atendimento ao Zoológico e integração com importantes corredores viários da região.

Sublinhas extintas

Com a reorganização da rede, foram extintas: