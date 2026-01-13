Assine
overlay
Início Gerais
MUDANÇAS NO TRANSPORTE

Linha de ônibus de BH vai deixar de existir; veja qual

PBH anuncia extinção de linha a partir desta quinta-feira (15/1); na última sexta (9), foi anunciada a criação de três novas linhas

Publicidade
Carregando...
AP
Alice Pimenta*
AP
Alice Pimenta*
Repórter
13/01/2026 11:52

compartilhe

SIGA
x
Passageiros repercutem aumento da passagem de ônibus na capital mineira
Passageiros repercutem aumento da passagem de ônibus na capital mineira crédito: Jair Amaral/EM/D.A.Press

A linha de ônibus 631 (Estação Vilarinho/Serra Verde Via Minas Caixa) deixará de circular em Belo Horizonte (MG) a partir desta quinta-feira (15/1), segundo portaria da Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (Sumob), publicada do Diário Oficial do Município nesta terça-feira (13/1).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a portaria, foram realizados estudos técnicos pela Sumob para verificar a viabilidade da extinção da linha. Além disso, a medida também leva em conta a criação da sublinha na linha 641 (Estação Vilarinho/Serra Verde).

 

Outras mudanças

Na última sexta-feira (9/1), a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou a criação de três novas linhas de ônibus e a extinção de três sublinhas no transporte coletivo da capital. 

 

Segundo a PBH, as mudanças têm o objetivo de melhorar a rede de atendimento aos domingos e em períodos de grande demanda, como o carnaval. 

Leia Mais


Novas linhas

Linha 6150 – Estação Venda Nova / Parque das Mangabeiras via Estação São Gabriel

  • Sublinha 1 (principal): Atendimento regular, ligando a Estação Venda Nova ao Parque das Mangabeiras, passando pelas estações Vilarinho e São Gabriel
  • Sublinha 2 (carnaval): Itinerário semelhante ao principal, com ajustes específicos para atendimento durante o carnaval.

Linha 3151 – Estação Diamante / Parque das Mangabeiras via Havaí

  • Sublinha 1 (principal): Passa a operar com o mesmo itinerário da antiga sublinha 04 da linha 3052.
  • Sublinha 2 (carnaval): Segue o itinerário da sublinha 07 da linha 3052.

Linha 5350 – Estação Diamante / Zoológico via Estação Barreiro

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

  • Sublinha 1 (principal): Nova ligação entre as estações Diamante e Barreiro, com atendimento ao Zoológico e integração com importantes corredores viários da região. 

Sublinhas extintas

Com a reorganização da rede, foram extintas:

  • Linha 30: sublinha 8 – Zoológico
  • Linha 62: sublinha 3 – Parque das Mangabeiras e sublinha 16 – Parque das Mangabeiras (carnaval)
  • Linha 3052: sublinha 4 – via Parque das Mangabeiras e sublinha 7 – Parque das Mangabeiras (carnaval)

Tópicos relacionados:

bh minas-gerais mobilidade onibus pbh transporte-publico

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay