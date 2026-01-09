Assine
MOBILIDADE BH

BH cria três novas linhas de ônibus; confira

Alterações foram publicadas no Diário Oficial e valem para a operação de domingos e Carnaval

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
09/01/2026 10:06

Gratuidade dos ônibus em BH aos domingos e feriados passa a valer neste fim de semana
Gratuidade dos ônibus em BH aos domingos e feriados passa a valer neste fim de semana crédito: Divulgação/PBH

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) publicou no Diário Oficial do Município (DOM) desta sexta-feira (9/1) a criação de três novas linhas de ônibus e a extinção de três sublinhas no transporte coletivo da capital.

As mudanças têm como objetivo melhorar a rede de atendimento aos domingos e em períodos de grande demanda, como o Carnaval.

Novas linhas criadas

Linha 6150 – Estação Venda Nova / Parque das Mangabeiras via Estação São Gabriel

Sublinha 1 (principal): Atendimento regular, ligando a Estação Venda Nova ao Parque das Mangabeiras, passando pelas estações Vilarinho e São Gabriel.

Sublinha 2 (Carnaval): Itinerário semelhante ao principal, com ajustes específicos para atendimento durante o Carnaval.

Linha 3151 – Estação Diamante / Parque das Mangabeiras via Havaí

Sublinha 1 (principal): Passa a operar com o mesmo itinerário da antiga sublinha 04 da linha 3052.

Sublinha 2 (Carnaval): Segue o itinerário da sublinha 07 da linha 3052.

Linha 5350 – Estação Diamante / Zoológico via Estação Barreiro

Sublinha 1 (principal): Nova ligação entre as estações Diamante e Barreiro, com atendimento ao Zoológico e integração com importantes corredores viários da região.

Sublinhas extintas

Com a reorganização da rede, foram extintas:

  • Linha 30: sublinha 8 – Zoológico
  • Linha 62: sublinha 3 – Parque das Mangabeiras e sublinha 16 – Parque das Mangabeiras (Carnaval)
  • Linha 3052: sublinha 4 – via Parque das Mangabeiras e sublinha 7 – Parque das Mangabeiras (Carnaval)

