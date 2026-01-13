Concurso da Prefeitura de Contagem ganha nova data; saiba mais

O concurso público da Secretaria Municipal de Saúde de Contagem, que teve a prova suspensa de última hora no mês passado, ganhou uma nova data. A prefeitura do município anunciou que os exames serão realizados em 22 de fevereiro.

A aplicação havia sido suspensa porque as provas não chegaram aos endereços. A medida temporária foi informada quando os portões já tinham sido fechados e os candidatos estavam nas salas.

O anúncio da nova data foi feito durante a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre a Prefeitura de Contagem e o Instituto Access, empresa responsável pela organização e aplicação da prova, sob anuência do Ministério Público (MPMG).

O TAC, firmado em decorrência do adiamento do concurso, inicialmente agendado para 14 de dezembro de 2025, tem como objetivo a adequação da conduta administrativa da banca, além da adoção de medidas corretivas, preventivas, de segurança e de transparência relacionadas à reaplicação das provas objetivas.

A prefeita Marília Campos afirmou que a administração municipal está comprometida com a transparência e a credibilidade do processo. “Chamamos a empresa e também o Ministério Público, juntamente com nossa equipe, e acertamos uma nova agenda. Pactuamos a realização do concurso com transparência, para que a credibilidade do processo não seja questionada”, disse.

O promotor de Justiça do Ministério Público Fábio Nazaré explicou que foi acionado pelo Executivo para também dialogar com a empresa na expectativa de uma definição para o concurso. “Propusemos o TAC para que fosse mantido o concurso da forma como já está definida no edital, ratificando todos os termos anteriores à prova e definindo uma nova data para a realização das novas provas, além de suas diretrizes. Agora vamos acompanhar o cronograma e exigir da prefeitura e da empresa que os prazos sejam efetivamente cumpridos. No dia da prova, também vamos acompanhar para garantir a credibilidade.”

Dentre as medidas adotadas para manter a transparência do processo, destaca-se a divulgação integral de todos os cadernos de prova. Segundo a prefeitura, o edital permanecerá inalterado, mantendo-se válidas as regras, os conteúdos programáticos e as condições previamente estabelecidas.

Os candidatos que desistiram da participação no concurso poderão solicitar a devolução da taxa de inscrição entre os dias 16 e 22 de janeiro. O prazo final para que o valor seja reembolsado é 9 de fevereiro.



Suspensão das provas



A prova do concurso da Secretaria Municipal de Saúde de Contagem deveria ter sido aplicada no dia 14 de dezembro, mas foi cancelada de última hora. A medida foi tomada depois que as provas não chegaram aos endereços. A suspensão temporária foi informada quando os portões já haviam sido fechados e os candidatos já estavam nas salas. O edital foi lançado no ano passado, abrindo 598 vagas para a Secretaria Municipal de Saúde.

Na época, a Prefeitura de Contagem afirmou que as provas foram canceladas por “problemas relacionados à empresa organizadora”.

“A administração municipal lamenta o ocorrido e reconhece que o cancelamento gera transtornos para os candidatos”, informou a prefeitura. Na sequência, o Executivo esclareceu que a realização das provas foi cancelada para "assegurar o sigilo das provas".



Quais os cargos elegíveis no concurso?

O concurso para a Secretaria Municipal de Contagem contempla oportunidades para candidatos com escolaridade nos níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.886,22 a R$ 12.762,55. As inscrições aconteceram de 7 de outubro a 6 de novembro. Dentre as funções estão:

Auxiliar de Laboratório

Auxiliar de Saúde Bucal

Assistente Administrativo

Técnico de enfermagem

Técnico de Laboratório

Técnico de Raio X

Técnico em Saúde Bucal

Técnico em Segurança do Trabalho

Administração

Analista de Sistemas

Assistente Social

Biólogo

Bioquímico

Cirurgião Dentista

Contador

Enfermeiro

Enfermeiro da Família

Enfermeiro do Trabalho

Epidemiologista

Farmacêutico Bioquímico

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Médicos especialistas e generalistas

Nutricionista

Psicólogo

Terapeuta Ocupacional

Veterinário

