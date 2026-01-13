Concurso da Prefeitura de Contagem ganha nova data; saiba mais
O concurso público da Secretaria Municipal de Saúde de Contagem, que teve prova suspensa de última hora, tem nova data para realização; veja os detalhes
compartilheSIGA
O concurso público da Secretaria Municipal de Saúde de Contagem, que teve a prova suspensa de última hora no mês passado, ganhou uma nova data. A prefeitura do município anunciou que os exames serão realizados em 22 de fevereiro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A aplicação havia sido suspensa porque as provas não chegaram aos endereços. A medida temporária foi informada quando os portões já tinham sido fechados e os candidatos estavam nas salas.
O anúncio da nova data foi feito durante a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre a Prefeitura de Contagem e o Instituto Access, empresa responsável pela organização e aplicação da prova, sob anuência do Ministério Público (MPMG).
O TAC, firmado em decorrência do adiamento do concurso, inicialmente agendado para 14 de dezembro de 2025, tem como objetivo a adequação da conduta administrativa da banca, além da adoção de medidas corretivas, preventivas, de segurança e de transparência relacionadas à reaplicação das provas objetivas.
Leia Mais
A prefeita Marília Campos afirmou que a administração municipal está comprometida com a transparência e a credibilidade do processo. “Chamamos a empresa e também o Ministério Público, juntamente com nossa equipe, e acertamos uma nova agenda. Pactuamos a realização do concurso com transparência, para que a credibilidade do processo não seja questionada”, disse.
O promotor de Justiça do Ministério Público Fábio Nazaré explicou que foi acionado pelo Executivo para também dialogar com a empresa na expectativa de uma definição para o concurso. “Propusemos o TAC para que fosse mantido o concurso da forma como já está definida no edital, ratificando todos os termos anteriores à prova e definindo uma nova data para a realização das novas provas, além de suas diretrizes. Agora vamos acompanhar o cronograma e exigir da prefeitura e da empresa que os prazos sejam efetivamente cumpridos. No dia da prova, também vamos acompanhar para garantir a credibilidade.”
Dentre as medidas adotadas para manter a transparência do processo, destaca-se a divulgação integral de todos os cadernos de prova. Segundo a prefeitura, o edital permanecerá inalterado, mantendo-se válidas as regras, os conteúdos programáticos e as condições previamente estabelecidas.
Os candidatos que desistiram da participação no concurso poderão solicitar a devolução da taxa de inscrição entre os dias 16 e 22 de janeiro. O prazo final para que o valor seja reembolsado é 9 de fevereiro.
Suspensão das provas
A prova do concurso da Secretaria Municipal de Saúde de Contagem deveria ter sido aplicada no dia 14 de dezembro, mas foi cancelada de última hora. A medida foi tomada depois que as provas não chegaram aos endereços. A suspensão temporária foi informada quando os portões já haviam sido fechados e os candidatos já estavam nas salas. O edital foi lançado no ano passado, abrindo 598 vagas para a Secretaria Municipal de Saúde.
Na época, a Prefeitura de Contagem afirmou que as provas foram canceladas por “problemas relacionados à empresa organizadora”.
“A administração municipal lamenta o ocorrido e reconhece que o cancelamento gera transtornos para os candidatos”, informou a prefeitura. Na sequência, o Executivo esclareceu que a realização das provas foi cancelada para "assegurar o sigilo das provas".
Quais os cargos elegíveis no concurso?
O concurso para a Secretaria Municipal de Contagem contempla oportunidades para candidatos com escolaridade nos níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.886,22 a R$ 12.762,55. As inscrições aconteceram de 7 de outubro a 6 de novembro. Dentre as funções estão:
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
- Auxiliar de Laboratório
- Auxiliar de Saúde Bucal
- Assistente Administrativo
- Técnico de enfermagem
- Técnico de Laboratório
- Técnico de Raio X
- Técnico em Saúde Bucal
- Técnico em Segurança do Trabalho
- Administração
- Analista de Sistemas
- Assistente Social
- Biólogo
- Bioquímico
- Cirurgião Dentista
- Contador
- Enfermeiro
- Enfermeiro da Família
- Enfermeiro do Trabalho
- Epidemiologista
- Farmacêutico Bioquímico
- Fisioterapeuta
- Fonoaudiólogo
- Médicos especialistas e generalistas
- Nutricionista
- Psicólogo
- Terapeuta Ocupacional
- Veterinário
*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata