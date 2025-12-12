Assine
overlay
Início Instituto OACP
Concurso Público

Concurso da Polícia Penal de MG abre inscrições com salário acima de 5 mil

O exame oferece 1.178 vagas para candidatos com ensino médio completo; inscrições seguem abertas até 22 de dezembro no site do Instituto AOCP

Publicidade
Carregando...
Instituto OACP
Conteúdo patrocinado Instituto OACP
Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores
12/12/2025 11:55

compartilhe

Siga no
x
Polícia Penal de MG
Concurso da Polícia Penal de MG oferece 1.178 vagas e recebe inscrições até 22 de dezembro crédito: Ascom/ Sejusp MG

Em tempos de forte concorrência no mercado de trabalho, concursos públicos continuam sendo uma das alternativas mais seguras e desejadas para quem busca estabilidade, remuneração atrativa e possibilidade de crescimento profissional. Para os mineiros, um dos processos seletivos mais aguardados do ano acaba de abrir inscrições: o Concurso Público da Polícia Penal de Minas Gerais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Com mais de 1.178 vagas, salário inicial acima de R$ 5 mil e chances de atuação em todo o estado, o concurso representa uma oportunidade expressiva tanto para jovens em busca do primeiro cargo público quanto para profissionais que desejam uma transição de carreira.

Requisitos para participar e valores da remuneração

Organizado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp-MG) e executado pelo Instituto AOCP, o concurso oferece vagas para o cargo de Policial Penal, destinado a candidatos de ambos os sexos com ensino médio completo.

A remuneração inicial é de R$ 5.332,64, além de benefícios previstos em lei. O edital também reserva mais de 110 vagas para Pessoas com Deficiência (PCDs). Para os candidatos aprovados exclusivamente nessa condição, após perícia médica preliminar, serão designadas atividades compatíveis, de baixo risco e sem porte de arma.

Polícia Penal de MG
Processo seletivo, organizado pelo Instituto AOCP, terá provas em 18 cidades mineiras no início de 2026 Ascom/ Sejusp MG

Inscrições: prazos, taxa e emissão do boleto

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto AOCP, até 14h do dia 22 de dezembro de 2025. O valor da taxa é R$ 48,90 e a segunda via do boleto poderá ser emitida até 17h da mesma data. Além disso, o cartão de informação do candidato, com horário e local de prova, vai estar disponível a partir de 19 de janeiro no mesmo site.

Como será a prova e em quais cidades ela será aplicada

A prova, marcada para o dia 26 de janeiro de 2026, é composta por 60 questões objetivas que abrangem língua portuguesa, informática básica, noções de direito, Direitos Humanos, legislação especial e raciocínio lógico. Além disso, o exame inclui uma redação valendo 100 pontos.
As avaliações serão realizadas em 18 cidades mineiras, sendo elas:

  • Barbacena;
  • Belo Horizonte;
  • Contagem;
  • Curvelo;
  • Divinópolis;
  • Governador Valadares;
  • Ipatinga;
  • Juiz de Fora;
  • Lavras;
  • Montes Claros;
  • Patos de Minas;
  • Poços de Caldas;
  • Pouso Alegre;
  • Sete Lagoas
  • Teófilo Otoni;
  • Uberaba;
  • Uberlândia e Unaí.

Os participantes devem acompanhar regularmente o portal oficial do Instituto AOCP e suas redes sociais, onde serão publicados comunicados, atualizações e eventuais ajustes no cronograma.

Para se inscrever e saber mais acesse: institutoaocp.org.br

Tópicos relacionados:

concurso policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay