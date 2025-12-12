Concurso da Polícia Penal de MG abre inscrições com salário acima de 5 mil
O exame oferece 1.178 vagas para candidatos com ensino médio completo; inscrições seguem abertas até 22 de dezembro no site do Instituto AOCP
Em tempos de forte concorrência no mercado de trabalho, concursos públicos continuam sendo uma das alternativas mais seguras e desejadas para quem busca estabilidade, remuneração atrativa e possibilidade de crescimento profissional. Para os mineiros, um dos processos seletivos mais aguardados do ano acaba de abrir inscrições: o Concurso Público da Polícia Penal de Minas Gerais.
Com mais de 1.178 vagas, salário inicial acima de R$ 5 mil e chances de atuação em todo o estado, o concurso representa uma oportunidade expressiva tanto para jovens em busca do primeiro cargo público quanto para profissionais que desejam uma transição de carreira.
Requisitos para participar e valores da remuneração
Organizado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp-MG) e executado pelo Instituto AOCP, o concurso oferece vagas para o cargo de Policial Penal, destinado a candidatos de ambos os sexos com ensino médio completo.
A remuneração inicial é de R$ 5.332,64, além de benefícios previstos em lei. O edital também reserva mais de 110 vagas para Pessoas com Deficiência (PCDs). Para os candidatos aprovados exclusivamente nessa condição, após perícia médica preliminar, serão designadas atividades compatíveis, de baixo risco e sem porte de arma.
Inscrições: prazos, taxa e emissão do boleto
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto AOCP, até 14h do dia 22 de dezembro de 2025. O valor da taxa é R$ 48,90 e a segunda via do boleto poderá ser emitida até 17h da mesma data. Além disso, o cartão de informação do candidato, com horário e local de prova, vai estar disponível a partir de 19 de janeiro no mesmo site.
Como será a prova e em quais cidades ela será aplicada
A prova, marcada para o dia 26 de janeiro de 2026, é composta por 60 questões objetivas que abrangem língua portuguesa, informática básica, noções de direito, Direitos Humanos, legislação especial e raciocínio lógico. Além disso, o exame inclui uma redação valendo 100 pontos.
As avaliações serão realizadas em 18 cidades mineiras, sendo elas:
- Barbacena;
- Belo Horizonte;
- Contagem;
- Curvelo;
- Divinópolis;
- Governador Valadares;
- Ipatinga;
- Juiz de Fora;
- Lavras;
- Montes Claros;
- Patos de Minas;
- Poços de Caldas;
- Pouso Alegre;
- Sete Lagoas
- Teófilo Otoni;
- Uberaba;
- Uberlândia e Unaí.
Os participantes devem acompanhar regularmente o portal oficial do Instituto AOCP e suas redes sociais, onde serão publicados comunicados, atualizações e eventuais ajustes no cronograma.
Para se inscrever e saber mais acesse: institutoaocp.org.br