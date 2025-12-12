Concurso da Polícia Penal de MG abre inscrições com salário acima de 5 mil

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Em tempos de forte concorrência no mercado de trabalho, concursos públicos continuam sendo uma das alternativas mais seguras e desejadas para quem busca estabilidade, remuneração atrativa e possibilidade de crescimento profissional. Para os mineiros, um dos processos seletivos mais aguardados do ano acaba de abrir inscrições: o Concurso Público da Polícia Penal de Minas Gerais.

Com mais de 1.178 vagas, salário inicial acima de R$ 5 mil e chances de atuação em todo o estado, o concurso representa uma oportunidade expressiva tanto para jovens em busca do primeiro cargo público quanto para profissionais que desejam uma transição de carreira.



Requisitos para participar e valores da remuneração

Organizado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp-MG) e executado pelo Instituto AOCP, o concurso oferece vagas para o cargo de Policial Penal, destinado a candidatos de ambos os sexos com ensino médio completo.

A remuneração inicial é de R$ 5.332,64, além de benefícios previstos em lei. O edital também reserva mais de 110 vagas para Pessoas com Deficiência (PCDs). Para os candidatos aprovados exclusivamente nessa condição, após perícia médica preliminar, serão designadas atividades compatíveis, de baixo risco e sem porte de arma.

Processo seletivo, organizado pelo Instituto AOCP, terá provas em 18 cidades mineiras no início de 2026 Ascom/ Sejusp MG

Inscrições: prazos, taxa e emissão do boleto

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto AOCP, até 14h do dia 22 de dezembro de 2025. O valor da taxa é R$ 48,90 e a segunda via do boleto poderá ser emitida até 17h da mesma data. Além disso, o cartão de informação do candidato, com horário e local de prova, vai estar disponível a partir de 19 de janeiro no mesmo site.

Como será a prova e em quais cidades ela será aplicada

A prova, marcada para o dia 26 de janeiro de 2026, é composta por 60 questões objetivas que abrangem língua portuguesa, informática básica, noções de direito, Direitos Humanos, legislação especial e raciocínio lógico. Além disso, o exame inclui uma redação valendo 100 pontos.

As avaliações serão realizadas em 18 cidades mineiras, sendo elas:

Barbacena;



Belo Horizonte;



Contagem;



Curvelo;



Divinópolis;



Governador Valadares;



Ipatinga;



Juiz de Fora;



Lavras;



Montes Claros;



Patos de Minas;



Poços de Caldas;



Pouso Alegre;



Sete Lagoas



Teófilo Otoni;



Uberaba;

Uberlândia e Unaí.

Os participantes devem acompanhar regularmente o portal oficial do Instituto AOCP e suas redes sociais, onde serão publicados comunicados, atualizações e eventuais ajustes no cronograma.

Para se inscrever e saber mais acesse: institutoaocp.org.br

