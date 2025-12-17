Prefeitura de Contagem questiona banca e mantém concurso suspenso

Quem saiu de casa cedo, enfrentou deslocamento, espera e falta de informação no último domingo (14/12), quando seria realizado o concurso público da área da Saúde da Prefeitura de Contagem, na Grande BH, ainda não tem resposta sobre quando, ou como, a prova será reaplicada. Em nota divulgada nesta quarta-feira (17/12), o município afirmou que as explicações apresentadas pelo Instituto Access, banca responsável pelo exame, não esclarecem de forma satisfatória os problemas que levaram à suspensão das provas.

Segundo a prefeitura, as informações encaminhadas pela empresa não permitem compreender totalmente as falhas operacionais e logísticas registradas no dia da aplicação, nem garantem que situações semelhantes não voltem a ocorrer. Diante disso, a administração municipal informou que não autoriza, neste momento, a divulgação de uma nova data para o concurso.





Falhas sem explicação

A nota oficial aponta que, apesar das justificativas apresentadas pelo Instituto Access, permanecem dúvidas sobre os motivos que impediram a realização regular do exame. Para a prefeitura, sem o esclarecimento completo das causas do cancelamento, não há segurança jurídica e administrativa para a retomada das provas.

A administração também destacou uma contradição entre o posicionamento público da banca e as informações prestadas formalmente ao município.

Quebra de sigilo

Enquanto o Instituto Access afirmou que não houve problemas relacionados às provas ou ao gabarito, a empresa informou à prefeitura que, em alguns locais, as provas chegaram a ser distribuídas e tiveram início, sendo recolhidas posteriormente.

De acordo com o município, essa situação configura quebra de sigilo e compromete a igualdade de condições entre os candidatos. Por esse motivo, a prefeitura informou que solicitará à banca a disponibilização da prova que começou a ser aplicada, como forma de garantir isonomia no processo.

Relatos e transtornos

Além das informações repassadas pela empresa, a prefeitura levou em consideração os relatos de centenas de candidatos e a apuração feita pela própria administração municipal. Segundo o levantamento, houve atraso na entrega das provas, abandono de escolas por parte de aplicadores e fiscais e falta de materiais básicos, como crachás de identificação e detectores de metais.

O cenário gerou desconforto e frustração entre candidatos e profissionais envolvidos na aplicação, que relataram longos períodos de espera, falta de orientação e incerteza sobre a realização da prova.

Providências

A Prefeitura de Contagem informou que irá adotar as medidas administrativas previstas em contrato e na legislação para apurar as responsabilidades pelo cancelamento do concurso. O município também confirmou que mantém diálogo com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) em busca de soluções que atendam ao interesse público e aos direitos dos candidatos.

Por fim, a administração reconheceu os transtornos causados e reafirmou o compromisso de retomar o concurso no menor prazo possível, desde que sejam garantidos os princípios da legalidade, da transparência e da igualdade de condições.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro