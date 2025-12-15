Seriado UFMG: abstenção chega a 18%

A primeira prova do Seriado UFMG, novo processo seletivo para ingressar na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), aplicado em sete cidades mineiras nesse domingo (14/12), teve 18% de abstenção, abaixo do índice de 30% que era esperado pela instituição.



"A nossa avaliação é a melhor possível, porque, nos processos seletivos de uma maneira geral, esse número gira em torno de 30%, e tivemos só 18%. Isso significa que a comunidade realmente abraçou a ideia, que as pessoas querem participar desse processo e que a divulgação foi feita de forma eficiente. Estamos muito satisfeitos com esses números porque, de fato, eles estão bem abaixo do que seria o esperado", afirma a diretora de Processos Seletivos e Concursos Públicos (Copeve), professora Kátia Pedroso Silveira.



Com 45.571 estudantes habilitados a participar, a prova contou com a presença de 37.208 candidatos. Segundo a instituição, apenas 18 participantes foram eliminados por uso de dispositivos eletrônicos. Durante a aplicação, a professora destacou que houve poucos registros de incidentes.



“Correu tudo dentro da normalidade, com apenas 26 atendimentos de saúde, em geral de candidatos que se sentiram mal em decorrência da própria ansiedade provocada pelo momento”, explicou a professora.



Gabarito

Poucas horas depois do encerramento da aplicação da prova, o gabarito preliminar da Etapa 1 foi divulgado no site da Copeve. Candidatos que identificarem possíveis erros ou tiverem dúvidas sobre alguma questão podem solicitar a revisão até sexta-feira (19/12). O gabarito definitivo será publicado em 7 de janeiro, após a análise dos recursos apresentados.



Já o resultado preliminar do desempenho dos candidatos está previsto para ser divulgado a partir de 2 de fevereiro. Eventuais recursos poderão ser encaminhados até o dia 9 do mesmo mês. O resultado final será anunciado em 19 de fevereiro.



Na primeira etapa do ciclo 2025/2027, o exame cobrou 45 questões objetivas, abordando as quatro áreas do conhecimento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC): Linguagens e suas tecnologias; Matemática e suas tecnologias; Ciências da Natureza e suas tecnologias; e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, além de uma questão discursiva interdisciplinar, que propõe a junção de duas ou mais disciplinas.



Além dos conteúdos gerais, as obras literárias e artísticas adotadas foram incluídas nos conteúdos da prova e serão baseadas no romance "Memórias de Martha" (1899), de Julia Lopes de Almeida; a música "Principia", de Emicida; e os autorretratos da série "Pão e circo" (2012), do artista Paulo Nazareth. Em cada etapa, novos artistas e obras serão definidos.



Novas etapas

A segunda etapa do ciclo 2025/2027 do Seriado UFMG já tem data definida. A UFMG anunciou que as provas serão aplicadas em dois dias, em 12 (sábado) e 13 (domingo) de dezembro de 2026.



Também já foram divulgadas as obras literárias e artísticas que farão parte do conteúdo programático. Os candidatos deverão estudar os livros "São Bernardo", de Graciliano Ramos; e "Sobrevivendo ao racismo: memórias, cartas e o cotidiano da discriminação no Brasil", de Luana Tolentino, além do documentário "Balé de pé no chão – a dança afro de Mercedes Baptista", de Lilian Solá Santiago e Marianna Monteiro.



Para participar da segunda etapa, os candidatos que realizaram a primeira prova precisarão se inscrever novamente. Estará apto a seguir no processo o estudante que for aprovado na 1ª série do ensino médio na escola em que estiver matriculado, além de quem já está formado. Apenas quem for reprovado neste ano não poderá participar do segundo ciclo.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro