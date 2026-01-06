Câmara dos Deputados abre concurso com salários de até R$ 30,8 mil

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

As inscrições para o novo concurso público da Câmara dos Deputados foram abertas nessa segunda-feira (5/1) e já estão disponíveis no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora do certame. Os interessados têm até 18h do dia 26 de janeiro, no horário de Brasília, para se inscrever.

O edital prevê a oferta de 70 vagas imediatas para cargos de nível superior, além da formação de cadastro de reserva com outras 70 oportunidades. As vagas são para lotação em Brasília (DF) e contemplam dois cargos: Analista Legislativo e Técnico Legislativo.

Das vagas imediatas, 35 são destinadas ao cargo de Analista Legislativo – especialidade Processo Legislativo e Gestão, e 35 ao cargo de Técnico Legislativo – especialidade Assistente Legislativo e Administrativo. Para ambos os cargos, é exigido diploma de graduação em qualquer área de formação, desde que emitido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

O concurso reserva 30% das vagas para ações afirmativas, sendo 25% para candidatos negros (pretos e pardos); 3% para candidatos indígenas; e 2% para candidatos quilombolas.

Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deve indicar essa opção no momento da inscrição e realizar a autodeclaração, conforme o quesito cor ou raça adotado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A remuneração inicial varia conforme o cargo. Para Técnico Legislativo, o salário é de R$ 21.008,19. Já o de Analista Legislativo começa em R$ 30.853,99. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais para todos os cargos.

No caso do Analista Legislativo, o edital estabelece ainda que o servidor deverá permanecer na unidade de sua primeira lotação por, no mínimo, três anos.

Entre as atribuições do cargo de Analista Legislativo estão o planejamento, a orientação e a execução de atividades administrativas e legislativas, além do apoio técnico em áreas como gestão de pessoas, orçamento, finanças, tecnologia da informação, licitações, contratos e comunicação social. O profissional também atua no assessoramento à Mesa Diretora, às comissões e às lideranças, além da elaboração de documentos legislativos e administrativos.

Já o Técnico Legislativo desempenha atividades técnicas relacionadas ao planejamento, controle e execução de trabalhos legislativos e administrativos, oferecendo suporte técnico, operacional e material às atividades institucionais da Câmara dos Deputados.

Como se inscrever?

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site do Cebraspe. A taxa de inscrição é de R$ 100 para o cargo de Técnico Legislativo e de R$ 130 para Analista Legislativo. O pagamento deve ser feito até o dia 28 de janeiro, por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança), que conta com QR code para pagamento via Pix.

Podem solicitar isenção da taxa de inscrição os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico) e os doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. O prazo para solicitar a isenção vai de 5 a 12 de janeiro. No momento da inscrição, o candidato deve informar o Número de Identificação Social (NIS).

Quando as provas serão realizadas?

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 8 de março, em todas as capitais do país, nos turnos da manhã e da tarde. A etapa tem caráter eliminatório e classificatório.

As provas objetivas terão 180 questões, sendo 90 de conhecimentos gerais e 90 de conhecimentos específicos. A duração da prova objetiva será de cinco horas, enquanto a prova discursiva terá duração de três horas.