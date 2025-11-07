Assine
OPORTUNIDADE

Caixa abre inscrições para concurso com salários de até R$ 14.915

A iniciativa busca preencher o total de 184 vagas; salários iniciais variam de R$ 11.186,00 a R$ 14.915,00

07/11/2025 09:32 - atualizado em 07/11/2025 09:33

Caixa autoriza novo concurso, e salários podem chegar a quase R$ 15 mil
O presidente da Caixa, Carlos Vieira, destacou que o concurso "reafirma o compromisso da Caixa com o fortalecimento de áreas estratégicas" crédito: Marcelo Camargo// Agência Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal inicia nesta sexta-feira (7) as inscrições para o concurso público destinado a cargos de nível superior. Os interessados devem se inscrever até 8 de dezembro pelo site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora do certame. 

A iniciativa busca preencher o total de 184 vagas, distribuídas em seis cargos, com a maior parte direcionada a Engenheiros Civis. Os salários iniciais variam de R$ 11.186,00 a R$ 14.915,00. 

Os aprovados terão pacote de benefícios incluindo assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados, auxílio-alimentação, auxílio-refeição, vale-transporte e auxílio-creche. 

O concurso será realizado por meio de prova objetiva, com questões de conhecimentos gerais e específicos, além do teste discursivo e uma avaliação de títulos. 

Os candidatos com formação e experiência específicas poderão somar pontos na fase de títulos. A aplicação das provas está marcada para o dia 1º de fevereiro de 2026. 

VEJA QUADRO COM AS VAGAS, SALÁRIOS E CARGA HORÁRIA: 

Cargos - Vagas - Salário - Carga horária 

Engenheiro Civil - 103 - R$ 14.915,00 - 8 horas diárias - 40 horas semanais 

Engenheiro Elétrico - 13 - R$ 14.915,00 - 8 horas diárias - 40 horas semanais 

Médico do Trabalho - 24 - R$ 11.186,00 - 6 horas diárias - 30 horas semanais 

Engenheiro de Segurança - 3 - R$ 14.915,00 - 8 horas diárias - 40 horas semanais 

Arquiteto - 36 - R$ 14.915,00 - 8 horas diárias - 40 horas semanais 

Engenheiro Mecânico - 5 - R$ 14.915,00 - 8 horas diárias - 40 horas semanais 

A Caixa mantém políticas de inclusão, destinando percentuais de vagas para cotistas: 

- 25% para negros; 

- 5% para pessoas com deficiência (PCD); 

- 3% para indígenas; 

- 2% para quilombolas. 

O presidente da Caixa, Carlos Vieira, destacou que o concurso "reafirma o compromisso da Caixa com o fortalecimento de áreas estratégicas". 

O cronograma previsto estipula que o resultado das provas e o prazo para envio de títulos ocorrem em 11 de março de 2026, com a verificação de cotas para negros, indígenas e quilombolas programada para 26 de abril. 

A divulgação dos resultados finais está prevista para 26 de maio. O concurso tem validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação. Mais informações detalhadas podem ser obtidas no site da Caixa clicando na opção "Trabalhe na CAIXA".

