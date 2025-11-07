Caixa abre inscrições para concurso com salários de até R$ 14.915

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal inicia nesta sexta-feira (7) as inscrições para o concurso público destinado a cargos de nível superior. Os interessados devem se inscrever até 8 de dezembro pelo site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora do certame.



A iniciativa busca preencher o total de 184 vagas, distribuídas em seis cargos, com a maior parte direcionada a Engenheiros Civis. Os salários iniciais variam de R$ 11.186,00 a R$ 14.915,00.



Os aprovados terão pacote de benefícios incluindo assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados, auxílio-alimentação, auxílio-refeição, vale-transporte e auxílio-creche.



O concurso será realizado por meio de prova objetiva, com questões de conhecimentos gerais e específicos, além do teste discursivo e uma avaliação de títulos.



Os candidatos com formação e experiência específicas poderão somar pontos na fase de títulos. A aplicação das provas está marcada para o dia 1º de fevereiro de 2026.



VEJA QUADRO COM AS VAGAS, SALÁRIOS E CARGA HORÁRIA:



Cargos - Vagas - Salário - Carga horária



Engenheiro Civil - 103 - R$ 14.915,00 - 8 horas diárias - 40 horas semanais



Engenheiro Elétrico - 13 - R$ 14.915,00 - 8 horas diárias - 40 horas semanais



Médico do Trabalho - 24 - R$ 11.186,00 - 6 horas diárias - 30 horas semanais



Engenheiro de Segurança - 3 - R$ 14.915,00 - 8 horas diárias - 40 horas semanais



Arquiteto - 36 - R$ 14.915,00 - 8 horas diárias - 40 horas semanais



Engenheiro Mecânico - 5 - R$ 14.915,00 - 8 horas diárias - 40 horas semanais



A Caixa mantém políticas de inclusão, destinando percentuais de vagas para cotistas:



- 25% para negros;



- 5% para pessoas com deficiência (PCD);



- 3% para indígenas;



- 2% para quilombolas.



O presidente da Caixa, Carlos Vieira, destacou que o concurso "reafirma o compromisso da Caixa com o fortalecimento de áreas estratégicas".



O cronograma previsto estipula que o resultado das provas e o prazo para envio de títulos ocorrem em 11 de março de 2026, com a verificação de cotas para negros, indígenas e quilombolas programada para 26 de abril.



A divulgação dos resultados finais está prevista para 26 de maio. O concurso tem validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação. Mais informações detalhadas podem ser obtidas no site da Caixa clicando na opção "Trabalhe na CAIXA".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia