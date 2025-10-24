Assine
CONCURSO CÂMARA

Câmara dos Deputados cria comissão para concurso; salários de até R$ 29,4 mil

Concurso oferecerá vagas para provimento imediato e formação de cadastro de reserva, contemplando diferentes especialidades dos cargos de técnico e analista legislativo

Raphaela Peixoto - Correio Braziliense
Raphaela Peixoto - Correio Braziliense
Repórter
24/10/2025 18:38

Tensão na Camara dos Deputados
Salários oferecidos pelo concurso da Câmara dos Deputados podem chegar a R$ 29 mil crédito: Ed Alves/CB/D.A Press

A Câmara dos Deputados confirmou ao Correio que iniciou os preparativos para a realização de um novo concurso público. Segundo a assessoria da Casa, foi oficializada nesta sexta-feira (24/10) a  comissão organizadora do certame — grupo que coordenará os preparativos da seleção.

O certame foi oficialmente autorizado em 11 de setembro de 2025, conforme publicação no Diário Oficial da União. O concurso oferecerá vagas para provimento imediato e formação de cadastro de reserva, contemplando diferentes especialidades dos cargos de técnico e analista legislativo.

Todas as carreiras exigem nível superior completo. As remunerações iniciais variam entre R$ 19.616,98 e R$ 29.462,78, conforme o cargo pretendido.

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026, entregue pelo governo ao Congresso em 29 de agosto, prevê o provimento de 56 cargos. Todavia, o quantitativo de vagas bem como informações sobre a banca organizadora do certame não foram informadas.
 
O último concurso foi realizado em 2023. Foram 140 vagas divididas nas áreas de contabilidade, informática legislativa, técnico em material e patrimônio, além de assistência social, enfermagem, farmácia, médico e técnica legislativa. A banca organizadora do concurso foi a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

