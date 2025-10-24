Câmara dos Deputados cria comissão para concurso; salários de até R$ 29,4 mil

A Câmara dos Deputados confirmou ao Correio que iniciou os preparativos para a realização de um novo concurso público. Segundo a assessoria da Casa, foi oficializada nesta sexta-feira (24/10) a comissão organizadora do certame — grupo que coordenará os preparativos da seleção.

O certame foi oficialmente autorizado em 11 de setembro de 2025, conforme publicação no Diário Oficial da União. O concurso oferecerá vagas para provimento imediato e formação de cadastro de reserva, contemplando diferentes especialidades dos cargos de técnico e analista legislativo.

Todas as carreiras exigem nível superior completo. As remunerações iniciais variam entre R$ 19.616,98 e R$ 29.462,78, conforme o cargo pretendido.