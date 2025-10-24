Câmara dos Deputados cria comissão para concurso; salários de até R$ 29,4 mil

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026, entregue pelo governo ao Congresso em 29 de agosto, prevê o provimento de 56 cargos. Todavia, o quantitativo de vagas bem como informações sobre a banca organizadora do certame não foram informadas.
O último concurso foi realizado em 2023. Foram 140 vagas divididas nas áreas de contabilidade, informática legislativa, técnico em material e patrimônio, além de assistência social, enfermagem, farmácia, médico e técnica legislativa. A banca organizadora do concurso foi a Fundação Getúlio Vargas (FGV).