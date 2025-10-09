Concurso Público Unificado de Pernambuco tem salário de até R$ 11.360

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Inicia nesta quinta-feira (9/10), as inscrições para o CPU (Concurso Público Unificado) de Pernambuco. Com oportunidade para nove órgãos estaduais, o certame organizado pela FCC (Fundação Carlos Chagas) oferece 460 vagas de níveis médios e superior, com salários de até R$ 11.359,85.

Os candidatos podem se inscrever no concurso até 7 de novembro pelo site da fundação. As taxas são de R$ 90 para cargos de nível médio, R$ 130 para nível superior e R$ 190 para o cargo de gestor governamental.

A taxa deve ser paga até 10 de novembro e o pedido de isenção deverá ser apresentado entre 9 e 14 de outubro no site. De acordo com o edital, a divulgação do resultado preliminar das isenções deverá ser realizada em 28 de outubro.

Cada bloco terá seu dia e turno específicos para realização das provas. Com isso, o candidato poderá disputar até três cargos, um de cada bloco.

Os maiores salários, de R$ 11.359,85, são para os cargos de gestor governamental, com especialidades em administração, contador, planejamento e controle interno. Para outras formações de nível superior, as remunerações chegam a R$ 9.906,00 para analista de TI ou R$ 7.935,19 para analista de regulação. Já os cargos de nível médio, como o de assistente em gestão ambiental, oferecem salários a partir de R$ 2.870.

Veja os blocos e cargos

Bloco 1 - Formação específica de nível superior

**Cargo: Analista de regulação dos serviços públicos delegados**

- Órgão: Agência de Regulação de Pernambuco (Arpe)

- Áreas: Administração, Contabilidade, Economia, Engenharia Civil, Engenharia de Energia, Engenharia de Saneamento, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Jurídica e Tecnologia da Informação

**Cargo: Analista em gestão de tecnologia da informação e comunicação**

- Órgão: Agência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (ATI)

- Especialidades: Analista Consultor de Tecnologia da Informação e Comunicação, Analista de Aplicações de Tecnologia da Informação e Comunicação, Analista de Informações de Tecnologia da Informação e Comunicação, Analista de Suporte de Tecnologia da Informação e Comunicação

**Cargo: Analista em gestão ambiental**

- Órgão: Agência Estadual do Meio Ambiente (CPRH)

- Especialidades: Arquitetura e Urbanismo, Administração, Agronomia, Biologia, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Cartográfica, Engenharia Civil, Engenharia de Minas, Engenharia Florestal, Geografia, Geologia, Medicina Veterinária, Psicologia, e Química

**Cargo: Analista jurídico previdenciário**

- Órgão: Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco (Funape)

**Cargo: Analista em Gestão Socioeducativa**

- Órgão: Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase)



- Especialidades: Assistente Social, Nutricionista, Pedagogo e Psicólogo

**Cargo: Analista de Gestão em Metrologia e Qualidade Industrial**

- Órgão: Instituto de Pesos e Medidas de Pernambuco (Ipem)

- Especialidades: Analista de Sistemas Informatizados, Analista em Estatística e Analista Jurídico

**Cargo: Gestor Governamental - Especialidade Administrativa**

- Órgão: Secretaria de Administração (SAD)

- Qualificação: Contador

Bloco 2 - Qualquer área de formação de nível superior



**Cargo: Analista em Gestão Previdenciária**

- Órgão: Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco (Funape)

**Cargo: Gestor Governamental**

- Órgão: Secretaria de Administração (SAD)

- Especialidade: Administrativa

**Cargo: Gestor Governamental - Especialidade Controle Interno**

- Secretaria da Controladoria Geral do Estado (SCGE)

- Área: Finanças Públicas, Obras Públicas, Saúde e Tecnologia da Informação

**Cargo: Gestor Governamental - Especialidade Planejamento, Orçamento e Gestão**

- Órgão: Secretaria de Planejamento e Gestão de Desenvolvimento Regional (Seplag)

Bloco 3 - Formação de nível médio

**Cargo: Assistente em Gestão Ambiental**

- Órgão: Agência Estadual do Meio Ambiente (CPRH)

- Especialidades: Assistente Administrativo, Técnico em Contabilidade, Técnico em Meio Ambiente, Técnico em Química, Técnico em Química Laboratorial e Técnico em Saneamento Ambiental,

**Cargo: Assistente de Gestão em Metrologia e Qualidade Industrial**

- Órgão: Instituto de Pesos e Medidas de Pernambuco (Ipem)

- Especialidades: Agente Administrativo e Agente de Fiscalização Metrológica Legal e Qualidade

Quem terá direito à isenção da taxa do concurso público?

Estar inscrito no CadÚnico (Cadastro Único) para Programas Sociais do Governo Federal (o cadastro deve ter sido incluído ou atualizado há no máximo 24 meses).

Ser Doadores regular de sangue, ou de medula óssea comprovado por inscrição no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (REDOME) e declaração há pelo menos 12 meses da publicação do Edital.

Ser Doador de livros ao "Banco do Livro" do Estado de Pernambuco (com registro de doação mínima de 50 livros nos últimos 12 meses).

Ter concluído o ensino médio ou técnico em instituição pública há menos de três anos da data de publicação do edital, com comprovação de hipossuficiência econômica (declaração de que é membro de família de baixa renda).

Ser pessoa com deficiência (com apresentação de Laudo Médico oficial).

Ser Doadora de leite materno (considerada apta e reconhecida pelo Governo do Estado de Pernambuco).

Ter sido jurado integrante do Conselho de Sentença nas Varas do Tribunal do Júri do Estado de Pernambuco nos últimos dois anos.

Quais os órgãos participantes?

Agência de Regulação de Pernambuco (Arpe)

Agência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (ATI)

Agência Estadual do Meio Ambiente (CPRH)

Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco (Funape)

Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase)

Instituto de Pesos e Medidas de Pernambuco (Ipem)

Secretaria de Administração (SAD)

Secretaria da Controladoria Geral do Estado (SCGE)

Secretaria de Planejamento e Gestão de Desenvolvimento Regional (Seplag)

Quais municípios vão receber as provas?



As provas serão aplicadas em dez municípios pernambucanos, são eles:

Afogados da Ingazeira

Araripina

Arcoverde

Carpina

Caruaru

Floresta

Palmares

Petrolina

Recife

Salgueiro

A aplicação da provas acontecerá em dois domingos com provas objetivas de conhecimentos gerais e específicas. Com uma etapa discursiva, que serão realizadas no mesmo dia. A previsão é de que o resultado final da prova preliminar seja divulgado entre janeiro e março de 2026.

O edital com os conteúdos programados para cada bloco pode ser consultado no site da Fundação Carlos Chagas.

Veja o calendário do CPU/PE