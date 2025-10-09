Concurso Público Unificado de Pernambuco tem salário de até R$ 11.360
Governo oferece 460 vagas em nove órgãos estaduais. As inscrições foram abertas nesta quinta-feira (9/10) e seguem até 7 de novembro
compartilheSIGA
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Inicia nesta quinta-feira (9/10), as inscrições para o CPU (Concurso Público Unificado) de Pernambuco. Com oportunidade para nove órgãos estaduais, o certame organizado pela FCC (Fundação Carlos Chagas) oferece 460 vagas de níveis médios e superior, com salários de até R$ 11.359,85.
Os candidatos podem se inscrever no concurso até 7 de novembro pelo site da fundação. As taxas são de R$ 90 para cargos de nível médio, R$ 130 para nível superior e R$ 190 para o cargo de gestor governamental.
A taxa deve ser paga até 10 de novembro e o pedido de isenção deverá ser apresentado entre 9 e 14 de outubro no site. De acordo com o edital, a divulgação do resultado preliminar das isenções deverá ser realizada em 28 de outubro.
Leia Mais
Cada bloco terá seu dia e turno específicos para realização das provas. Com isso, o candidato poderá disputar até três cargos, um de cada bloco.
Os maiores salários, de R$ 11.359,85, são para os cargos de gestor governamental, com especialidades em administração, contador, planejamento e controle interno. Para outras formações de nível superior, as remunerações chegam a R$ 9.906,00 para analista de TI ou R$ 7.935,19 para analista de regulação. Já os cargos de nível médio, como o de assistente em gestão ambiental, oferecem salários a partir de R$ 2.870.
Veja os blocos e cargos
Bloco 1 - Formação específica de nível superior
**Cargo: Analista de regulação dos serviços públicos delegados**
- Órgão: Agência de Regulação de Pernambuco (Arpe)
- Áreas: Administração, Contabilidade, Economia, Engenharia Civil, Engenharia de Energia, Engenharia de Saneamento, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Jurídica e Tecnologia da Informação
**Cargo: Analista em gestão de tecnologia da informação e comunicação**
- Órgão: Agência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (ATI)
- Especialidades: Analista Consultor de Tecnologia da Informação e Comunicação, Analista de Aplicações de Tecnologia da Informação e Comunicação, Analista de Informações de Tecnologia da Informação e Comunicação, Analista de Suporte de Tecnologia da Informação e Comunicação
**Cargo: Analista em gestão ambiental**
- Órgão: Agência Estadual do Meio Ambiente (CPRH)
- Especialidades: Arquitetura e Urbanismo, Administração, Agronomia, Biologia, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Cartográfica, Engenharia Civil, Engenharia de Minas, Engenharia Florestal, Geografia, Geologia, Medicina Veterinária, Psicologia, e Química
**Cargo: Analista jurídico previdenciário**
- Órgão: Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco (Funape)
**Cargo: Analista em Gestão Socioeducativa**
- Órgão: Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase)
- Especialidades: Assistente Social, Nutricionista, Pedagogo e Psicólogo
**Cargo: Analista de Gestão em Metrologia e Qualidade Industrial**
- Órgão: Instituto de Pesos e Medidas de Pernambuco (Ipem)
- Especialidades: Analista de Sistemas Informatizados, Analista em Estatística e Analista Jurídico
**Cargo: Gestor Governamental - Especialidade Administrativa**
- Órgão: Secretaria de Administração (SAD)
- Qualificação: Contador
Bloco 2 - Qualquer área de formação de nível superior
**Cargo: Analista em Gestão Previdenciária**
- Órgão: Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco (Funape)
**Cargo: Gestor Governamental**
- Órgão: Secretaria de Administração (SAD)
- Especialidade: Administrativa
**Cargo: Gestor Governamental - Especialidade Controle Interno**
- Secretaria da Controladoria Geral do Estado (SCGE)
- Área: Finanças Públicas, Obras Públicas, Saúde e Tecnologia da Informação
**Cargo: Gestor Governamental - Especialidade Planejamento, Orçamento e Gestão**
- Órgão: Secretaria de Planejamento e Gestão de Desenvolvimento Regional (Seplag)
Bloco 3 - Formação de nível médio
**Cargo: Assistente em Gestão Ambiental**
- Órgão: Agência Estadual do Meio Ambiente (CPRH)
- Especialidades: Assistente Administrativo, Técnico em Contabilidade, Técnico em Meio Ambiente, Técnico em Química, Técnico em Química Laboratorial e Técnico em Saneamento Ambiental,
**Cargo: Assistente de Gestão em Metrologia e Qualidade Industrial**
- Órgão: Instituto de Pesos e Medidas de Pernambuco (Ipem)
- Especialidades: Agente Administrativo e Agente de Fiscalização Metrológica Legal e Qualidade
Quem terá direito à isenção da taxa do concurso público?
- Estar inscrito no CadÚnico (Cadastro Único) para Programas Sociais do Governo Federal (o cadastro deve ter sido incluído ou atualizado há no máximo 24 meses).
- Ser Doadores regular de sangue, ou de medula óssea comprovado por inscrição no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (REDOME) e declaração há pelo menos 12 meses da publicação do Edital.
- Ser Doador de livros ao "Banco do Livro" do Estado de Pernambuco (com registro de doação mínima de 50 livros nos últimos 12 meses).
- Ter concluído o ensino médio ou técnico em instituição pública há menos de três anos da data de publicação do edital, com comprovação de hipossuficiência econômica (declaração de que é membro de família de baixa renda).
- Ser pessoa com deficiência (com apresentação de Laudo Médico oficial).
- Ser Doadora de leite materno (considerada apta e reconhecida pelo Governo do Estado de Pernambuco).
- Ter sido jurado integrante do Conselho de Sentença nas Varas do Tribunal do Júri do Estado de Pernambuco nos últimos dois anos.
Quais os órgãos participantes?
- Agência de Regulação de Pernambuco (Arpe)
- Agência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (ATI)
- Agência Estadual do Meio Ambiente (CPRH)
- Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco (Funape)
- Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase)
- Instituto de Pesos e Medidas de Pernambuco (Ipem)
- Secretaria de Administração (SAD)
- Secretaria da Controladoria Geral do Estado (SCGE)
- Secretaria de Planejamento e Gestão de Desenvolvimento Regional (Seplag)
Quais municípios vão receber as provas?
As provas serão aplicadas em dez municípios pernambucanos, são eles:
- Afogados da Ingazeira
- Araripina
- Arcoverde
- Carpina
- Caruaru
- Floresta
- Palmares
- Petrolina
- Recife
- Salgueiro
A aplicação da provas acontecerá em dois domingos com provas objetivas de conhecimentos gerais e específicas. Com uma etapa discursiva, que serão realizadas no mesmo dia. A previsão é de que o resultado final da prova preliminar seja divulgado entre janeiro e março de 2026.
O edital com os conteúdos programados para cada bloco pode ser consultado no site da Fundação Carlos Chagas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Veja o calendário do CPU/PE
- Solicitação de Isenção do pagamento do valor de inscrição - 09/10 a 14/10
- Período de inscrições - 09/10 a 07/11
- Divulgação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos no site da Fundação Carlos Chagas - 28/10
- Prazo para interposição de recursos quanto ao resultado dos pedidos de isenção - 29/10 a 30/10
- Divulgação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos, após análise de recursos no site da Fundação Carlos Chagas - 04/11
- Último dia para pagamento do valor da inscrição - 10/11
- Divulgação das vagas reservadas e condições especiais deferidas no site da Fundação Carlos Chagas - 18/11
- Prazo para recurso quanto ao indeferimento das vagas reservadas e condições especiais deferidas - 19/11 a 20/11
- Divulgação das vagas reservadas e condições especiais deferidas, após análise de recursos no site da Fundação Carlos Chagas - 26/11
- Publicação do Edital de Convocação para realização das Provas Objetivas e Discursivas - 04/12
- Aplicação das Provas Objetivas e Discursivas - Bloco 1 (Nível Superior - Formação Específica) - 14/12
- Divulgação do Gabarito e das Questões das Provas Objetivas no site da Fundação Carlos Chagas - 15/12
- Prazo para interposição de recursos quanto aos Gabaritos e Questões das Provas Objetivas - 16/12 a 17/12
- Aplicação das Provas Objetivas e Discursivas - Bloco 2 (Nível Superior - Formação Geral) - Manhã e Bloco 3 (Nível Médio) - Tarde 21/12
- Divulgação do Gabarito e das Questões das Provas Objetivas no site da Fundação Carlos Chagas (Blocos 2 e 3) - 22/12
- Prazo para interposição de recursos quanto aos Gabaritos e Questões das Provas Objetivas (Blocos 2 e 3) - 05/01 a 06/01
- Publicação do Resultado Preliminar das Provas Objetivas e Discursivas (Bloco 1) - 28/01
- Vista das Folhas de Respostas das Provas Objetivas e Discursivas (Bloco 1) - 29/01 a 30/01
- Prazo para interposição de recursos quanto aos Resultados Preliminares das Provas Objetivas e Discursivas (Bloco 1) - 29/01 a 30/01/2026
- Publicação do Edital de Resultado Final das Provas Objetivas e Discursivas (Bloco 1) - 02/03/2026
- Publicação do Resultado Preliminar das Provas Objetivas e Discursivas (Blocos 2 e 3) - 13/02/2026
- Vista das Folhas de Respostas das Provas Objetivas e Discursivas (Blocos 2 e 3) - 19/02 a 20/02/2026
- Prazo para interposição de recursos quanto aos Resultados Preliminares das Provas Objetivas e Discursivas (Blocos 2 e 3) - 19/02 a 20/02/2026
- Publicação do Edital de Resultado Final das Provas Objetivas e Discursivas (Blocos 2 e 3) - 23/03/2026