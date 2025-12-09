Assine
overlay
Início Emprego
VAGA DOS SONHOS

Guia do concurseiro: 7 dicas de ouro para ser aprovado em 2026

Organização, método de estudo e cuidado com a saúde mental são essenciais para conquistar a vaga dos sonhos

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
09/12/2025 14:28 - atualizado em 09/12/2025 15:04

compartilhe

SIGA
x
O caminho até a nomeação pode ser longo, mas algumas práticas comprovadas aumentam significativamente as chances de sucesso
O caminho até a nomeação pode ser longo, mas algumas práticas comprovadas aumentam significativamente as chances de sucesso crédito: Freepik/reprodução

A busca por uma vaga no serviço público mobiliza milhões de brasileiros todos os anos, e a aprovação em um concurso concorrido é o grande objetivo. Alcançar a aprovação até 2026 exige mais do que apenas horas de estudo; é preciso estratégia, disciplina e equilíbrio.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

O caminho até a nomeação pode ser longo, mas algumas práticas comprovadas aumentam significativamente as chances de sucesso. Organizar a rotina e adotar métodos eficientes de aprendizado são os primeiros passos para transformar o sonho em realidade. Confira sete dicas essenciais para otimizar sua preparação.

  1. Faça um planejamento realista
    O primeiro passo é analisar o edital do concurso desejado e montar um cronograma de estudos viável. Distribua as matérias ao longo da semana, definindo metas diárias e semanais. Um plano bem estruturado evita a sobrecarga e garante que todo o conteúdo seja visto a tempo.

  2. Escolha seu método de estudo
    Não existe uma fórmula única para aprender. Experimente diferentes técnicas para descobrir qual funciona melhor para você. Métodos como a técnica Pomodoro, que intercala períodos de foco com pequenas pausas, ou a criação de mapas mentais e resumos, podem turbinar a absorção do conteúdo.

  3. Priorize a qualidade do estudo
    Estudar por 10 horas seguidas sem foco é menos produtivo do que duas horas de estudo concentrado. Garanta que seu ambiente de aprendizado seja livre de distrações. O segredo não está na quantidade de tempo, mas no aproveitamento dele.

  4. Resolva provas anteriores
    Praticar com simulados e questões de concursos passados é fundamental. Isso ajuda a familiarizar-se com o estilo da banca examinadora, a gerenciar o tempo de prova e a identificar os tópicos que exigem mais atenção e reforço nos estudos.

  5. Cuide do corpo e da mente
    A preparação para um concurso é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Dormir bem, alimentar-se de forma saudável e praticar atividades físicas são atitudes essenciais para manter a energia e a concentração. Pausas regulares e momentos de lazer também são cruciais para evitar o esgotamento.

  6. Mantenha a constância
    A disciplina é mais importante que a motivação. Estudar um pouco todos os dias cria um hábito e facilita a retenção do conhecimento a longo prazo. É melhor avançar de forma consistente do que tentar compensar o tempo perdido com sessões de estudo exaustivas.

  7. Revise o conteúdo periodicamente
    O cérebro precisa de repetições para fixar uma informação. Programe revisões periódicas do conteúdo já estudado. Revisar o que foi visto na semana anterior, por exemplo, ajuda a consolidar o aprendizado e a garantir que o conhecimento esteja fresco na memória no dia da prova.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

concurso dicas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay