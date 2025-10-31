Supermercados oferecem quase mil vagas de emprego para BH e Região

Os supermercados Epa e Mineirão Atacarejo vão oferecer quase mil vagas, com carteira assinada e início imediato para várias funções em BH e Região Metropolitana. O mutirão ocorrerá na quarta (5/11), na quinta (6/11) e na sexta-feira (7/11), das 8h às 17h, para pessoas com idades entre 16 e 70 anos. As seleções acontecem em dois endereços no Centro da capital mineira — Avenida Afonso Pena, 586, e Rua Curitiba, 1.001.

As oportunidades são destinadas, inclusive, a jovens que buscam o primeiro emprego e a idosos que desejam retornar ao mercado de trabalho. As vagas abrangem áreas como reposição de mercadorias, caixa, açougue, padaria e hortifrúti, dentre outras funções, além de posições reservadas para pessoas com deficiência (PCDs).

Leia Mais Rede de supermercados realiza feirão de empregos em BH Câmara dos Deputados cria comissão para concurso; salários de até R$ 29,4 mil Concurso Público Unificado de Pernambuco tem salário de até R$ 11.360

O diretor do grupo Epa/Mineirão, Roberto Gosende, explica que o todo o processo de contratação é rápido. “Queremos que as pessoas saiam do mutirão empregadas. Em cerca de duas horas, o candidato faz entrevista, exame médico, assina contrato e já sai com o uniforme em mãos. E, no dia seguinte, começa a trabalhar”, afirmou.

A empresa não exige experiência ou formação específica, o candidato escolhe a área que gostaria de atuar, e o treinamento é oferecido internamente. “A gente ensina o ofício e acompanha o desenvolvimento de cada funcionário. Muitos dos nossos atuais gerentes começaram na base e cresceram dentro da empresa”, destaca Gosende.

Como participar

Durante os três dias do mutirão, basta comparecer a um dos endereços disponíveis. Os interessados devem levar apenas um documento de identificação com foto e um comprovante de endereço, como conta de luz, água ou telefone. Não é necessário apresentar currículo.

As 115 lojas do Epa e do Mineirão Atacarejo estão distribuídas por BH e Região e permitem que os contratados escolham a unidade mais conveniente. Quando não é possível, a empresa oferece transporte gratuito para facilitar o deslocamento.