Rede de supermercados realiza feirão de empregos em BH
O processo seletivo é simplificado e os exames médicos ocorreram no mesmo dia. O candidato aprovado já sai do local com data de início de trabalho
O feirão de empregos organizado pela rede de supermercados Verdemar será realizado nesta quinta-feira (30/10), na Igreja Batista Templo de Adoração (IBTA Mineirão), que fica na Rua Flor de Chuva, 266, no bairro Independência, Região do Barreiro em BH.
A rede de supermercados não informou quantas vagas serão ofertadas, mas indicou que as oportunidades estarão disponíveis para pessoas a partir de 18 anos com e sem experiência, em diferentes setores na rede de supermercados.
Kenia Moreira, coordenadora de Recrutamento e Seleção do Verdemar, trabalha há quinze anos na empresa e destaca que o processo seletivo é feito de forma simplificada. Os candidatos aprovados já passam pelo exame médico e saem do local já com a data do seu primeiro dia de trabalho.
“O Feirão de Empregos busca conectar o Verdemar às pessoas que buscam novas oportunidades profissionais, contribuindo para a geração de empregos . É uma chance importante para quem deseja ingressar no mercado de trabalho, adquirir novas habilidades”, afirma a recrutadora.
Mais informações sobre o processo de seleção podem ser obtidas pelo telefone (31) 99173-3418 ou no site da rede de supermercados.
SERVIÇO
- Serviço: Feirão de Empregos Verdemar - Barreiro
- Data: 30/10 (quinta-feira)
- Horário: 9h às 16h
- Local: Igreja Batista Templo de Adoração – IBTA Mineirão
- Rua Flor Chuva de Prata, 266 – Independência, Região do Barreiro