Supermercado Verdemar oferece mais de 300 vagas de emprego; confira

O supermercado Verdemar abre mais de 300 vagas para Belo Horizonte e Nova Lima, com seleção imediata, nos dias 30 e 31 de julho. As oportunidades são para vários cargos, como operador de caixa, repositor, ajudante de produção, operador logístico, padeiro, ajudante de padeiro, confeiteiro, sushiman, ajudante de sushiman, pizzaiolo, atendente e garçom. O mutirão acontece das 8h às 17h, no centro de recrutamento da empresa, Rua Rio de Janeiro, 600, 8º andar, próximo à Praça Sete.

As vagas de emprego ofertadas no projeto intitulado + Emprego Verdemar são destinadas tanto para postulantes com experiência quanto àqueles em busca do primeiro emprego. Jovens a partir dos 18 anos, pessoas com mais de 50, profissionais com deficiência e estrangeiros com documentação regularizada podem se candidatar.

Segundo Leandro Souza de Pinho, superintendente de Recursos Humanos da empresa, os candidatos terão acesso a salários competitivos e benefícios: vale-compras exclusivo, plano odontológico, convênio em farmácias, alimentação gratuita, vale-transporte e parceria com academias são alguns dos benefícios prometidos pelo empreendimento.

Para tentar uma vaga é simples: basta comparecer ao local com documentos pessoais e comprovante de endereço. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (31) 99173-3418 ou no site. O Verdemar também oferece a opção de inscrever o currículo no Banco de Talentos.

Serviço

Mutirão de Empregos Verdemar

Data: 30 e 31 de julho

Horário: das 8h às 17h

Local: Rua Rio de Janeiro, 600 – 8º andar, Centro de Belo Horizonte (próximo à Praça Sete)

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata