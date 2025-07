Governo de Minas abre 13,7 mil vagas em novo concurso da Educação

O Governo de Minas Gerais abriu inscrições para um novo concurso da Educação com 13.795 vagas em todo o estado. As oportunidades são para professores, especialistas, analistas e técnicos da educação atuarem na rede estadual de ensino. As inscrições poderão ser feitas até às 16h do dia 21 de agosto, no site da Consulplan, banca organizadora.

Para participar, é preciso pagar a taxa de inscrição que varia de acordo com o cargo: R$ 33 para professores, especialistas e analistas; R$ 27,50 para assistentes técnicos; R$ 21 para técnicos. Quem é cadastrado no CadÚnico, doador regular de sangue ou desempregado conforme critérios previstos no edital, pode solicitar isenção na taxa até as 16h dessa quinta-feira (24/7) no site da Consulplan.

De acordo com o edital nº 1/2025 as oportunidades estão distribuídas para: professor de educação básica (10.170), especialista em educação básica (1.056), assistente técnico da educação básica (2.089), analista de educação básica (357), técnico da educação (38), analista educacional (72) e inspetor escolar (13). Conforme a Lei Estadual nº 11.867/1995, 10% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência (PCD). PBH abre 98 vagas de estágio para Academias da Cidade A remuneração varia de R$ 1.917,11 a R$ 6.937,06, a depender do cargo e da carga horária. As vagas estão distribuídas para todas as 47 Superintendências Regionais de Ensino (SREs), além da Unidade Central da Secretarias de Estado de Educação (SEE/MG), localizada na Cidade Administrativa em Belo Horizonte. O concurso é composto por três etapas eliminatórias e classificatórias. A primeira será a prova objetiva e a segunda será a redação, ambas para todos os candidatos estão previstas para 28 de setembro. Já a terceira etapa de títulos, será apenas para os cargos de professor, especialista e analista. CNU 2025: edital com 3.652 vagas e taxa igual para todos é publicado; veja O secretário de Educação, Igor de Alvarenga, destaca que o concurso representa uma grande oportunidade para quem quer fazer parte da transformação da educação pública mineira. Além das 13.795 vagas ofertadas, o edital prevê cadastro reserva para diversos cargos e regionais contemplados. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período conforme a necessidade do governo.

O certame é realizado por meio das secretarias de Estado de Educação (SEE/MG) e de Planejamento e Gestão (Seplag). A secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Silvia Listgarten, reforça que: “O concurso busca valorizar o quadro de funcionalismo da Educação e garantir a qualidade do ensino em Minas Gerais. Esses profissionais irão contribuir com o Estado e com a formação dos estudantes mineiros”. Novas nomeações

Além do novo concurso, o governo publicou no último sábado (19/7) mais um novo lote de nomeações do concurso anterior regido pelo Edital Seplag/SEE nº 3/2023. Foram contemplados 33 aprovados excedentes, sendo 15 Analistas Educacionais, 14 Analistas Educacionais na função de Inspeção Escolar e 4 Professores da Educação Básica. Segundo a subsecretária de Gestão de Recursos Humanos da SEE/MG, Gláucia Santos, a meta é consolidar uma rede composta majoritariamente por servidores efetivos. "Nosso objetivo é compor o quadro de pessoal da Educação com o máximo possível de servidores concursados. Isso traz segurança aos profissionais e estabilidade à rede estadual para a implementação e continuidade das políticas públicas educacionais". Desde o início da atual gestão com o novo concurso, o governo do estado chega a mais de 6,8 mil nomeações, totalizando 27.818, contemplando diversos editais.

Serviço

Inscrições: às 16h do dia 21 de agosto

Prova e redação: 28 de setembro

Para informações acesse o edital: Concurso Público SEE – Edital nº1/2025