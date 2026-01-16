Quer cair na folia? Veja agenda do pré-carnaval de BH neste fim de semana
Veja os blocos que realizam ensaios, festas e cortejos nesta sexta-feira (16/1), neste sábado (17/1) e neste domingo (18/1) em Belo Horizonte
Mesmo com o pré-carnaval marcado para começar oficialmente em 31 de janeiro, Belo Horizonte já está em clima de festa! Os blocos estão a todo vapor na capital mineira, realizando ensaios, festas e até cortejos pela cidade.
Neste fim de semana, a programação continua. Para quem já entrou ou quer entrar no clima da folia, confira a agenda abaixo.
Sexta-feira (16/1)
Bloco Sexta, Ninguém Sabe?
Ensaio da bateria
- Local: Nossa Arena - Rua Carlos Santos Torres, 60 - Saudade
- Horário: 19h às 22h
- Ingressos: Gratuito
Pré Carnaval - Tchanzinho Bronzeado
Bloco Tchanzinho Zona Norte e Bloco Juventude Bronzeada
- Local: Autêntica - Rua Álvares Maciel, 312 - Santa Efigênia
- Horário: 19h
- Ingressos: Sympla
Sábado (17/1)
Bloco As Charangueiras
Ensaio Aberto
- Local: Barragem Santa Lúcia - Bairro Santa Lúcia
- Horário: 9h
- Ingresso: Gratuito
Bloco Abalôcaxi
Ensaio Aberto
- Local: Arena - Avenida Mem de Sá, 143 - Santa Efigênia
- Horário: 11h
- Ingresso: Gratuito (retirada pelo Sympla)
Bloco É o Amô
Ensaio Aberto
- Local: Mister Rock - Avenida Tereza Cristina, 295 - Prado
- Horário: 11h às 13h
- Ingresso: Gratuito
Ensaio Aberto
Bloco Baianas Ozadas + Ziriguidum Stardust + Salada de Frutas + Batuque Coletivo
- Local: Recanto Buri - Avenida Mário Werneck, 515 - Buritis
- Horário: A partir das 9h
- Ingresso: Gratuito
Programação:
Baianas Ozadas - 9h às 12h
Ziriguidum Stardust - 12h às 14h
Salada de Frutas - 14h às 16h
Batuque Coletivo - 16h às 18h
Encontro de Blocos
Circulou + Vou Ali e Volto + Qui Samba é Esse
- Local: Underground - Av. Itaú, 540 – Dom Cabral, BH
- Horário: 13h às 19h
- Ingresso: Sympla
Bloco Afoxé Ogum Dé
Ensaio Aberto
- Local: Rua Aloísio Aragão Villar, 370 – Trevo
- Horário: 14h às 17h
- Ingresso: Gratuito
Pré Carnaval
Beiço do Wando + Quando Come se Lambuza + Funk You + Baianas Ozadas
- Local: Estacionamento externo do Expominas BH - Avenida Amazonas, 6.200, Gameleira
- Horário: 14h
- Ingresso: Sympla
Bloco Ziguiriguidum
Ensaio Aberto
- Local: Autêntica - Av. Álvares Maciel, 312 - Santa Efigênia
- Horário: 14h
- Ingresso: Sympla
Bloco Seu Bento à Dona Lúcia
Ensaio Aberto
- Local: Espetinhos Vitelos - Praça Arcângelo Maleta, 120 - Santa Lúcia
- Horário: 14:30h
- Ingresso: Gratuito
Bloco da Calixto
Pré-carnaval
- Local: BarZENHO - Rua Itapecerica, 865 - Lagoinha
- Horário: 15h
- Ingresso: Sympla
Bloco Então, Planta!
Ensaio Aberto
- Local: Kilombo Souza – Rua Teixeira Soares, 985 - Santa Tereza
- Horário: 15h
- Ingresso: Gratuito
Domingo (18/1)
Bloco Truck do Desejo
Ensaio Aberto
- Horário: 10h
- Local: Autêntica - Rua Álvares Maciel, 312 – Santa Efigênia
- Ingresso: Gratuito
Bloco Fita Amarela
Ensaio Aberto
- Horário: 10h30
- Local: Bar du Beto - Rua Deputado Bernardino Sena Figueiredo, 1011 - Cidade Nova
- Ingresso: Gratuito
Bloco Não Acredito que te Beijei
Ensaio Aberto
- Horário: 12h
- Local: Bar do Piu - Rua Rodolfo Jacob, 297 - Barreiro
- Entrada gratuita
Bloco Banho de Xêro
Ensaio Aberto
- Horário: 14h
- Local: Guarapa’s Bar e Espeteria - Av. Guarapari, 646 – Santa Amélia
- Ingresso: Entrada gratuita
Bloco Besourinhos
Ensaio Aberto
- Horário: 10h às 12h
- Local: Parque do Palácio - Rua Prof. Djalma Guimarães, 161 - Portaria 2 - Mangabeiras
- Ingressos: Retirar Ingresso para o Parque do Palácio no Sympla
Bloco Samba D’Ouro
Ensaio Aberto
- Horário: 17h
- Local: Casa Bantu - Rua Jequiriçá, 106 - Concórdia
- Ingressos: Sympla
Pré-Carnaval - Buritis Folia 2026
Baianeiros + Bloco CEFET com Banana
- Horário: 15h às 22h
- Local: Quintal do Chalé - Av. Professor Mário Werneck, 530 – Estoril
- Ingressos: 4fun
*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata