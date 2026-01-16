Assine
overlay
Início Gerais
CARNAVAL 2026

Quer cair na folia? Veja agenda do pré-carnaval de BH neste fim de semana

Veja os blocos que realizam ensaios, festas e cortejos nesta sexta-feira (16/1), neste sábado (17/1) e neste domingo (18/1) em Belo Horizonte

Publicidade
Carregando...
AP
Alice Pimenta*
AP
Alice Pimenta*
Repórter
16/01/2026 14:42 - atualizado em 16/01/2026 14:44

compartilhe

SIGA
x
Confira agenda deste fim de semana que já tem clima de carnaval em BH
Confira agenda deste fim de semana, que já tem clima de carnaval em BH crédito: Funk You/Divulgação

Mesmo com o pré-carnaval marcado para começar oficialmente em 31 de janeiro, Belo Horizonte já está em clima de festa! Os blocos estão a todo vapor na capital mineira, realizando ensaios, festas e até cortejos pela cidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Neste fim de semana, a programação continua. Para quem já entrou ou quer entrar no clima da folia, confira a agenda abaixo.


Sexta-feira (16/1)


Bloco Sexta, Ninguém Sabe?
Ensaio da bateria

  • Local: Nossa Arena - Rua Carlos Santos Torres, 60 - Saudade
  • Horário: 19h às 22h
  • Ingressos: Gratuito


Pré Carnaval - Tchanzinho Bronzeado
Bloco Tchanzinho Zona Norte e Bloco Juventude Bronzeada

  • Local: Autêntica - Rua Álvares Maciel, 312 - Santa Efigênia
  • Horário: 19h
  • Ingressos: Sympla

  

Leia Mais

Sábado (17/1)

Bloco As Charangueiras
Ensaio Aberto

  • Local: Barragem Santa Lúcia - Bairro Santa Lúcia
  • Horário: 9h
  • Ingresso: Gratuito

Bloco Abalôcaxi
Ensaio Aberto

  • Local: Arena - Avenida Mem de Sá, 143 - Santa Efigênia
  • Horário: 11h
  • Ingresso: Gratuito (retirada pelo Sympla)


Bloco É o Amô
Ensaio Aberto

  • Local: Mister Rock - Avenida Tereza Cristina, 295 - Prado
  • Horário: 11h às 13h
  • Ingresso: Gratuito

Ensaio Aberto
Bloco Baianas Ozadas + Ziriguidum Stardust + Salada de Frutas + Batuque Coletivo

  • Local: Recanto Buri - Avenida Mário Werneck, 515 - Buritis
  • Horário: A partir das 9h
  • Ingresso: Gratuito


Programação:
Baianas Ozadas - 9h às 12h
Ziriguidum Stardust - 12h às 14h
Salada de Frutas - 14h às 16h
Batuque Coletivo - 16h às 18h

Encontro de Blocos
Circulou + Vou Ali e Volto + Qui Samba é Esse

  • Local: Underground - Av. Itaú, 540 – Dom Cabral, BH
  • Horário: 13h às 19h
  • Ingresso: Sympla


Bloco Afoxé Ogum Dé
Ensaio Aberto

  • Local: Rua Aloísio Aragão Villar, 370 – Trevo
  • Horário: 14h às 17h
  • Ingresso: Gratuito


Pré Carnaval
Beiço do Wando + Quando Come se Lambuza + Funk You + Baianas Ozadas

  • Local: Estacionamento externo do Expominas BH - Avenida Amazonas, 6.200, Gameleira
  • Horário: 14h
  • Ingresso: Sympla

Bloco Ziguiriguidum
Ensaio Aberto

  • Local: Autêntica - Av. Álvares Maciel, 312 - Santa Efigênia
  • Horário: 14h
  • Ingresso: Sympla


Bloco Seu Bento à Dona Lúcia
Ensaio Aberto

  • Local: Espetinhos Vitelos - Praça Arcângelo Maleta, 120 - Santa Lúcia
  • Horário: 14:30h
  • Ingresso: Gratuito


Bloco da Calixto
Pré-carnaval

  • Local: BarZENHO - Rua Itapecerica, 865 - Lagoinha
  • Horário: 15h
  • Ingresso: Sympla

Bloco Então, Planta!
Ensaio Aberto

  • Local: Kilombo Souza – Rua Teixeira Soares, 985 - Santa Tereza
  • Horário: 15h
  • Ingresso: Gratuito

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Domingo (18/1)


Bloco Truck do Desejo
Ensaio Aberto

  • Horário: 10h
  • Local: Autêntica - Rua Álvares Maciel, 312 – Santa Efigênia
  • Ingresso: Gratuito


Bloco Fita Amarela
Ensaio Aberto

  • Horário: 10h30
  • Local: Bar du Beto - Rua Deputado Bernardino Sena Figueiredo, 1011 - Cidade Nova
  • Ingresso: Gratuito


Bloco Não Acredito que te Beijei
Ensaio Aberto

  • Horário: 12h
  • Local: Bar do Piu - Rua Rodolfo Jacob, 297 - Barreiro
  • Entrada gratuita


Bloco Banho de Xêro
Ensaio Aberto

  • Horário: 14h
  • Local: Guarapa’s Bar e Espeteria - Av. Guarapari, 646 – Santa Amélia
  • Ingresso: Entrada gratuita


Bloco Besourinhos
Ensaio Aberto

  • Horário: 10h às 12h
  • Local: Parque do Palácio - Rua Prof. Djalma Guimarães, 161 - Portaria 2 - Mangabeiras
  • Ingressos: Retirar Ingresso para o Parque do Palácio no Sympla

Bloco Samba D’Ouro
Ensaio Aberto

  • Horário: 17h
  • Local: Casa Bantu - Rua Jequiriçá, 106 - Concórdia
  • Ingressos: Sympla

Pré-Carnaval - Buritis Folia 2026
Baianeiros + Bloco CEFET com Banana

  • Horário: 15h às 22h
  • Local: Quintal do Chalé - Av. Professor Mário Werneck, 530 – Estoril
  • Ingressos: 4fun

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

Tópicos relacionados:

bh carnaval carnaval-2026 minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay