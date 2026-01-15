Assine
overlay
Início Gerais
CONSUMO CONSCIENTE

Além da folia: blocos de BH promovem ações sustentáveis neste carnaval

Reciclagem, distribuição de sementes e formação cultural mostram como a festa de rua vai além do entretenimento na capital mineira

Publicidade
Carregando...
FS
Fernanda Santiago*
FS
Fernanda Santiago*
Repórter
15/01/2026 20:33

compartilhe

SIGA
x
Em 2023, Cris Gil foi homenageada pelo bloco Havayanas Usadas, que desfilou na Avenida dos Andradas
Em 2023, Cris Gil foi homenageada pelo bloco Havayanas Usadas, que desfilou na Avenida dos Andradas crédito: Gladyston Rodrigues /EM/D.A Press

A sustentabilidade ganhou espaço no carnaval de Belo Horizonte. Em 2026, blocos de rua da capital incorporam ações ambientais e sociais aos desfiles, com iniciativas como a reciclagem de lacres de latinhas, a distribuição de sementes de árvores nativas e projetos de formação cultural, usando a visibilidade da folia para conscientizar foliões e ocupar a cidade de forma responsável.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Entre eles está o Havayanas Usadas, um dos maiores nomes da folia belo-horizontina, que completa 10 anos de história reforçando o compromisso com práticas ambientais e sociais integradas ao seu cortejo. Segundo o músico, vocalista e fundador do Havaianas Usadas, Heleno Augusto, a arrecadação dos lacres começou antes mesmo da folia. “O recolhimento está sendo feito nos ensaios, que acontecem todas as segundas-feiras até o dia 9 de fevereiro. A gente colocou um garrafão de cinco litros e convidou toda a bateria, quem toca no bloco e quem acompanha os ensaios a participar”, explica. A orientação é que os foliões levem lacres de casa e também depositem os anéis das latinhas consumidas durante os encontros.

Leia Mais

A ação é realizada em parceria com o Lacre do Bem, uma associação de Belo Horizonte que atua há quase duas décadas. “Eles recebem toneladas de doações, fazem a limpeza, a separação por tamanho e cor e depois trocam esse material por cadeiras de rodas. Hoje, há mais de 40 pessoas na fila esperando para receber, gente do Brasil inteiro”, relata Heleno. A expectativa é que a campanha siga também no dia do desfile oficial, com pontos de coleta, além de continuar após o carnaval.

“A ideia é expandir. Usar nossas redes, a imprensa, os ensaios, para que mais pessoas conheçam o Lacre do Bem e entendam que um gesto simples pode mudar a vida de alguém”, afirma o fundador do bloco. De acordo com ele, todo o material arrecadado é encaminhado à instituição, que faz a triagem e a destinação correta.

As ações ambientais e sociais fazem parte da trajetória do Havayanas Usadas. Ao longo dos anos, o bloco desenvolveu parcerias com coletivos e instituições, promovendo a inclusão de pessoas trans nos ensaios e desfiles, reutilizando figurinos e materiais cenográficos e apoiando causas sociais. “A gente procura sempre reutilizar tudo o que é possível: figurino, lona de trio, objetos de show. É uma forma de reduzir desperdício e repensar o carnaval”, diz Heleno.

Em outras edições, o bloco também abriu espaço para pautas sociais no cortejo, como após a tragédia de Mariana, quando integrantes do Movimento dos Atingidos por Barragens participaram do desfile. “O carnaval também é um lugar de posicionamento. Ele comunica, provoca reflexão e alcança muita gente”, afirma.

Essa visão é compartilhada por Robhson Abreu, líder da Associação dos Blocos de Rua e criador do Bloco de Belô, que também atua na construção de iniciativas socioambientais dentro do carnaval de rua. Para ele, a festa vai além do entretenimento. “Quando um bloco mobiliza milhares de pessoas em torno de uma causa, isso tem um impacto enorme. O carnaval vira ferramenta de conscientização e transformação social”, destaca.

Além da coleta de lacres, outros blocos apostam em ações ambientais em 2026, como a distribuição de mudas de árvores nativas e campanhas educativas sobre o descarte correto de resíduos. A proposta é envolver o público de forma simples e acessível, aproveitando o clima festivo para estimular práticas mais responsáveis.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com expectativa de reunir cerca de 300 mil foliões, o Havayanas Usadas reforça que, quanto maior o bloco, maior a responsabilidade. “A gente quer fazer festa, mas também quer devolver algo para a cidade. O carnaval é alegria, mas também pode ser cuidado, consciência e solidariedade”, resume Heleno.

Tópicos relacionados:

carnaval desfile folia tema

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay