Feriados 2026: veja o calendário completo e planeje suas viagens

Confira a lista de feriados nacionais e pontos facultativos do ano e comece a programar as suas próximas férias

15/01/2026 15:10

Feriados 2026: veja o calendário completo e planeje suas viagens
Planejar os feriados prolongados de 2026 permite explorar novos destinos em roteiros de carro. crédito: Freepik

O ano de 2026 oferece ótimas chances para quem gosta de planejar viagens e aproveitar folgas prolongadas. O calendário prevê 10 feriados nacionais, com a maioria caindo em dias úteis, o que facilita a organização de pequenas férias ou escapadas de fim de semana. A lista já considera o Dia da Consciência Negra, que passou a ser feriado nacional em dezembro de 2023.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Com tantas possibilidades, a antecedência é a chave para garantir bons preços em passagens e hospedagens. Vários feriados caem em segundas, terças, quintas ou sextas-feiras, criando os aguardados “feriadões”.

É importante lembrar a diferença entre feriados nacionais e pontos facultativos. As datas facultativas, como o Carnaval, dependem de decretos municipais, estaduais ou da decisão de empresas privadas para se tornarem dias de folga. Já os feriados nacionais são obrigatórios e garantem o descanso para todos os trabalhadores. Fique atento também aos feriados estaduais e municipais, que podem variar em cada localidade.

Calendário de feriados nacionais e pontos facultativos de 2026

Janeiro
1º de janeiro (quinta-feira): Confraternização Universal

Fevereiro
16 de fevereiro (segunda-feira): Carnaval (ponto facultativo)
17 de fevereiro (terça-feira): Carnaval (ponto facultativo)
18 de fevereiro (quarta-feira): Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14h)

Abril
3 de abril (sexta-feira): Paixão de Cristo
21 de abril (terça-feira): Tiradentes

Maio
1º de maio (sexta-feira): Dia do Trabalho

Junho
4 de junho (quinta-feira): Corpus Christi (ponto facultativo)

Setembro
7 de setembro (segunda-feira): Independência do Brasil

Outubro
12 de outubro (segunda-feira): Nossa Senhora Aparecida

Novembro
2 de novembro (segunda-feira): Finados
15 de novembro (domingo): Proclamação da República
20 de novembro (sexta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra

Dezembro
25 de dezembro (sexta-feira): Natal

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

