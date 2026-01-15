Pré-carnaval em BH começa em 31 de janeiro e terá mais de 200 blocos

A programação dos Blocos de Rua que vão desfilar durante o período de pré-carnaval foi divulgada pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). Entre os dias 31 de janeiro a 13 de fevereiro, um total de 225 cortejos serão realizados no município.

A programação de pré-carnaval está disponível no Portal da PBH e inclui blocos tradicionais da capital mineira, como Tchanzinho Zona Norte (no dia 31/1), Trema na Linguiça (31/1) e Chama o Sídico (11/2). O Executivo municipal destaca que a grade de eventos está em constante atualização e, desse modo, podem ocorrer mudanças em datas, horários e locais dos desfiles.

De acordo com a PBH, todas as regionais da cidade receberão desfiles de blocos. A Região Centro-Sul terá a maior quantidade de cortejos: 71. Em seguida, vêm a Leste, com 30; a Noroeste, com 27; a Nordeste, com 23; a Pampulha, com 21; o Hipercentro, com 15; a Norte, com 14; a Oeste, com 13; Venda Nova, com 6; e o Barreiro, com 5.

Ainda segundo a PBH, o Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) vai monitorar o evento em tempo real. Também ocorrerá acompanhamento georreferenciado dos blocos e dos serviços da cidade.