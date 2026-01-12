Carnaval 2026: Diamantina confirma atrações e espera 40 mil foliões por dia
Shows de artistas brasileiros complementarão os desfiles de blocos e cortejos culturais pelas ruas históricas da cidade
Entre os dias 10 e 17 de fevereiro deste ano, o centro histórico de Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, deve receber cerca de 40 mil pessoas por dia para comemorar o Carnaval 2026, de acordo com projeções da prefeitura local. A cidade tem uma das folias mais tradicionais de Minas Gerais e, neste ano, terá uma programação composta por shows de artistas brasileiros, que complementará os tradicionais desfiles de blocos.
A abertura oficial do Carnaval 2026 em Diamantina acontecerá no dia 13 de fevereiro, uma sexta-feira. No primeiro dia da folia, o Centro Histórico da cidade receberá shows de Wilson Sideral, Bruno Diegues e Bat Caverna.
No sábado (14/2), a programação segue com o show da dupla Diego & Victor Hugo, além da percussão da Bartucada e da discotecagem do DJ Day. No domingo (15/2), estão previstas apresentações de Tuca Fernandes, San, Xandrelli e DJ 2D, de maneira contínua ao longo do dia e da noite.
Na segunda-feira (16/2), o Carnaval será embalada pelos shows de Samuel Rosa, Bat Caverna e Greg Gont. Por fim, no encerramento, na terça-feira (17/2), haverá novas apresentações da Bat Caverna e do DJ 2D, além de shows do Tô Chegando e da Bartucada.
Além da programação musical diversificada, o Carnaval de Diamantina manterá viva a tradição dos blocos e dos cortejos culturais, que desfilarão de maneira organizada pelas ruas e becos históricos. Com isso, a prefeitura planeja impulsionar o turismo e movimentar a economia local.
"O nosso Carnaval também é patrimônio. Precisamos crescer e modernizar, mas sem perder essa essência. Queremos devolver aos foliões o Carnaval de verdade, aquele que colocou Diamantina no ranking das cidades com os melhores carnavais do Brasil", afirmou o prefeito de Diamantina, Geferson Giordani Burgarelli (MDB).