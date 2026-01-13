Produtor de moda anuncia novas parcerias em baile de pré-carnaval em BH

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

O produtor de moda Zeca Perdigão começa a semana à toda, agilizando os preparativos de seu já tradicional baile de carnaval, a pré-folia mais animada de BH. Marcado para 6 de fevereiro, terá muitas novidades. A maior delas é a união dele com as produtoras e relações-públicas Janaína Renné e Magda Carvalho.

“As duas têm públicos diferentes e essa mistura vai ser legal”, acredita Zeca. O baile da Olho Magazine será realizado no restaurante Mitra. “Lugar incrível, que remete à praia”, elogia. Por enquanto, ele mantém segredo sobre as atrações, mas as negociações estão em fase final. “Serão surpresas legais”, garante. O produtor continua fazendo o evento “no peito”, pois conseguir patrocinadores para colocar a festa em pé é uma luta.



• À FANTASIA



Sem patrocínio, só mesmo a paixão de Zeca Perdigão pelo carnaval para manter o baile da Olho Magazine na agenda da capital por cinco anos consecutivos. Tudo começou na cidade natal dele, São Domingos do Prata, onde o adolescente, ao lado de um primo, ajudava a decorar o clube. Já morando em BH, o produtor de moda participava de coberturas da folia na Afonso Pena exibidas pela TV Alterosa.

Zeca Perdigão é nome de prestígio no mercado da moda e seu baile, ano a ano, conquista mais admiradores. Todo mundo entra no clima e solta a criatividade com base nos temas da festa. O deste ano é “The cruise”. “O local remete a praia, resort, verão e barcos, com o mar de montanhas no horizonte”, explica Zeca.



• DIÁLOGO EM TIRADENTES



A Mostra de Tiradentes vai ampliar seu eixo formativo com masterclasses que abordam temas centrais do audiovisual contemporâneo. Em “Por uma cinemateca da quebrada”, o diretor Lincoln Péricles propõe reflexões sobre o cinema produzido nas periferias como prática de resistência, criação de contra-arquivos e preservação da memória popular.

Já “Pontes afetivas: conectando o cinema brasileiro aos festivais africanos e da diáspora” mapeia eventos realizados na África e aponta caminhos para a circulação internacional de produções brasileiras, em conversa conduzida pelo estrategista criativo e produtor Romeo Umulisa. A mostra será realizada de 23 a 31 de janeiro, na cidade histórica mineira, com programação gratuita.

• IVETE DE VOLTA



Em setembro, Ivete Sangalo volta a Belo Horizonte com o show “Ivete clareou”. Além da capital mineira, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo receberão a baiana, que levará o projeto pela primeira vez a Fortaleza, Ribeirão Preto e Campinas. Ano passado, a turnê atraiu 55 mil pessoas em cinco cidades, com 30 horas de show e 31 convidados especiais.



• LÔ NA FOLIA



Domingo de carnaval, Lô Borges ganha homenagem do Bloco da Esquina, que vai se concentrar a partir das 8h na Avenida das Andradas. Com o tema “Sou do mundo, sou Minas Gerais”, refrão da canção “Pra Lennon e McCartney”, de Lô, Márcio Borges e Fernando Brant, o bloco promete releituras de “Paisagem da janela” (parceria de Lô com Brant), “Um girassol da cor do seu cabelo” (com Márcio Borges) e “O trem azul” (com Ronaldo Bastos), para reverenciar a memória do cantor e compositor belo-horizontino, que morreu em novembro do ano passado.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.