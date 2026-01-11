Assine
Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
HIT

Ensaio sobre prédio abandonado vira decoração de luxo

O fotógrafo Ber documentou o estado de prédio na Zona Sul de Belo Horizonte, antes de ele ser transformado em hotel quatro estrelas

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
11/01/2026 02:00

Das cerca de mil fotos feitas por Ber no prédio abandonado, 40 hoje decoram espaços do hotel em que ele se transformou - (crédito: ber/divulgação)
Há cinco anos, o fotógrafo Bernardo Lemes recebeu uma tarefa, no mínimo, interessante: registrar o estado do prédio abandonado, na Zona Sul da capital mineira, que seria transformado em hotel de luxo.

Conhecido pelo seu trabalho autoral, topou o desafio e, em um dia de agosto de 2021, fez mais ou menos mil imagens. Ber conta que sua preocupação era resgatar a história daquele prédio de forma conceitual e artística, como é o seu trabalho, capturando ângulos e detalhes.

Retrofit


A arquiteta Beth Nejm gostou tanto das imagens que, logo na primeira seleção, aprovou todas as 200 fotografias apresentadas. Desse total, 40 estão decorando o Hotel Tribe, quatro estrelas, na Rua da Bahia, em Lourdes.

Depois de passar por retrofit que manteve sua característica arquitetônica, o hotel tem 79 apartamentos, um restaurante – Trintaeum –, um café – o Broa – no lobby e um bar – Coreto – no rooftop. Todos abertos ao público.

As imagens que não estão nas paredes farão parte de livro contando um pouco da história da região onde está situado o hotel, de sua gastronomia mineira e, claro, do próprio hotel. O lançamento está previsto para o final deste ano, início do próximo.

Vizinho


Curioso nessa história é que os pais de Ber moram a três quarteirões do hotel e, volta e meia, ele passava pelas redondezas, mas, até então, o prédio nunca tinha chamado a sua atenção. No trabalho, o fotógrafo mineiro, que trocou Belo Horizonte por São Paulo, contudo, conseguiu um olhar apurado revelando as marcas do tempo no prédio abandonado.

 


Sabará e BH


“Coisas beijadas pelo sol”, de Yasmin Umbelino, terá dois lançamentos. O primeiro em 17 de janeiro, às 19h30, no Teatro Municipal, em Sabará, terra da autora, na programação da Mostra Invertida. Na semana seguinte, manhã de autógrafos, a partir do meio dia, na Livraria Jenipapo, em Belo Horizonte.

De volta à folia


Vinte e cinco anos depois do fim do Carnabelô, blocos que movimentaram a folia em Belo Horizonte, prometem reencontro histórico no dia 31 de janeiro, a partir das 13h, na Avenida Abraão Caram, em frente ao posto de gasolina.

O bloco Come Quieto abre o evento, às 14h, ao lado de Reinaldinho, ex-vocalista do Terra Samba. Na sequência, o Belo Pirô, embalado pelos sucessos da banda Cheiro de Amor, e o Bloco Uai, com Tuca Fernandes.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

