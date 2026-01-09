Gata de ‘O Agente Secreto’ vence prêmio inusitado em festival de Nova York

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O filme “O Agente Secreto” conquistou mais um reconhecimento internacional, desta vez em uma categoria inusitada. Na quinta-feira (8/1), o longa dirigido por Kleber Mendonça Filho venceu o prêmio Golden Beast, concedido pelo The New York Film Festival, pela atuação da gata Carminha, que interpreta as personagens Liza e Elis.

Criado em 1963, o Festival de Nova York celebra anualmente produções consideradas relevantes no cinema mundial. O Golden Beast é dedicado ao melhor animal, criatura ou personagem não humano em destaque em um filme. Nas redes sociais, Kleber Mendonça Filho se referiu ao troféu como o “Bicho de Ouro” e celebrou a conquista.

“‘O Agente Secreto’ recebeu um dos grandes e mais prestigiosos prêmios da sua trajetória, The Golden Beast (o bicho de ouro), outorgado pela equipe de programação do Festival de Nova York ao melhor bicho, besta ou criatura destacado num filme. As nossas gatas Liza & Elis ganharam. Recebi finalmente o cobiçado troféu das mãos de Florence Almozini, diretora de Programação. Que emoção”, escreveu o diretor.

A estatueta dourada traz gravados os nomes “Liza & Elis” e homenageia a performance de Carminha, uma gata sem raça definida que “rouba a cena” no longa. Para dar vida à personagem de dois rostos, a produção utilizou Imagens Geradas por Computador (CGI), que permitiram a duplicação do rosto da felina em cena.

Carminha foi adotada há seis anos pela especialista em comportamento felino Kamila Alves, que também atuou como tutora da gata durante as gravações. Em suas redes sociais, Kamila compartilhou bastidores do filme, incluindo imagens da gata com pontos de marcação para o uso de CGI e momentos de interação com o diretor. Segundo ela, Carminha foi sua “principal professora de comportamento felino” e passou por um processo de treinamento ao longo dos anos até chegar às telonas.

“O Agente Secreto” já acumula 48 prêmios internacionais, entre eles Melhor Diretor e Melhor Ator no Festival de Cannes. O filme também ultrapassou a marca de 1 milhão de espectadores nos cinemas brasileiros.

A produção segue em destaque no circuito de premiações e concorre ao Globo de Ouro, no próximo domingo, em três categorias: Melhor Filme de Drama, Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama, com Wagner Moura.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia