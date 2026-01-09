Gata de ‘O Agente Secreto’ vence prêmio inusitado em festival de Nova York

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
O filme “O Agente Secreto” conquistou mais um reconhecimento internacional, desta vez em uma categoria inusitada. Na quinta-feira (8/1), o longa dirigido por Kleber Mendonça Filho venceu o prêmio Golden Beast, concedido pelo The New York Film Festival, pela atuação da gata Carminha, que interpreta as personagens Liza e Elis.
Criado em 1963, o Festival de Nova York celebra anualmente produções consideradas relevantes no cinema mundial. O Golden Beast é dedicado ao melhor animal, criatura ou personagem não humano em destaque em um filme. Nas redes sociais, Kleber Mendonça Filho se referiu ao troféu como o “Bicho de Ouro” e celebrou a conquista.
“‘O Agente Secreto’ recebeu um dos grandes e mais prestigiosos prêmios da sua trajetória, The Golden Beast (o bicho de ouro), outorgado pela equipe de programação do Festival de Nova York ao melhor bicho, besta ou criatura destacado num filme. As nossas gatas Liza & Elis ganharam. Recebi finalmente o cobiçado troféu das mãos de Florence Almozini, diretora de Programação. Que emoção”, escreveu o diretor.
A estatueta dourada traz gravados os nomes “Liza & Elis” e homenageia a performance de Carminha, uma gata sem raça definida que “rouba a cena” no longa. Para dar vida à personagem de dois rostos, a produção utilizou Imagens Geradas por Computador (CGI), que permitiram a duplicação do rosto da felina em cena.
Carminha foi adotada há seis anos pela especialista em comportamento felino Kamila Alves, que também atuou como tutora da gata durante as gravações. Em suas redes sociais, Kamila compartilhou bastidores do filme, incluindo imagens da gata com pontos de marcação para o uso de CGI e momentos de interação com o diretor. Segundo ela, Carminha foi sua “principal professora de comportamento felino” e passou por um processo de treinamento ao longo dos anos até chegar às telonas.
“O Agente Secreto” já acumula 48 prêmios internacionais, entre eles Melhor Diretor e Melhor Ator no Festival de Cannes. O filme também ultrapassou a marca de 1 milhão de espectadores nos cinemas brasileiros.
A produção segue em destaque no circuito de premiações e concorre ao Globo de Ouro, no próximo domingo, em três categorias: Melhor Filme de Drama, Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama, com Wagner Moura.
O "Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, venceu o Critics Choice Awards 2026 de Melhor Filme Internacional, mas a forma da entrega gerou críticas. Ficou sabendo? Reprodução de vídeo/Instagram/EEntertainment
O anúncio não ocorreu durante a cerimônia ao vivo, e sim no tapete vermelho, enquanto o diretor concedia entrevista, o que causou surpresa e desconforto. Embora esse tipo de divulgação seja comum em categorias mais técnicas, a situação ganhou repercussão negativa. Reprodução de vídeo/Instagram/EEntertainment
Após o episódio, Kleber e Wagner Moura anunciaram o prêmio mais importante da noite, o de Melhor Filme, em decisão que a imprensa internacional aponta como improvisada. Moura, aliás, perdeu em duas categorias: melhor ator (Agente Secreto) e melhor ator em filme para a TV ("Ladrões de Drogas"). Reprodução de vídeo/YouTube/ABC7
Além da conquista individual do ator, o longa "O Agente Secreto" também foi premiado na categoria de Melhor Filme Internacional, ampliando a visibilidade da produção brasileira na temporada de premiações. Divulgação/Victor Jucá
Embora os vencedores nem sempre coincidam com os resultados do Oscar, a premiação costuma ser termômetro para os títulos e artistas que começam a ganhar projeção internacional. A dobradinha de Moura com o longa sinaliza a força do cinema brasileiro no circuito externo. Reprodução / YouTube / O AGENTE SECRETO | Trailer Oficial 1
Recentemente, aliás, Wagner Moura entrou para a história ao se tornar o primeiro sul-americano a receber o Golden Eye Award, no Festival de Zurique. A honraria reconhece sua trajetória como ator e diretor, além de destacar sua atuação em "O Agente Secreto". Reprodução / Instagram / NYFF New York Film Festival @thenyff
Não à toa, Moura está cotado para a disputa do Oscar, como o Flipar já mostrou. Na visão da revista "Variety", o artista é um dos potenciais indicados à estatueta em 2026 por "O Agente Secreto". Vejamos mais sobre este incrível ator brasileiro? Divulgação
Wagner Moura nasceu em Salvador, capital da Bahia, em 27 de junho de 1976. Apenas um dos grandes artistas do celeiro de talentos que é o estado da Bahia. Flickr Zé Carlos Barretta
No teatro, ele despontou na década de 1990, conquistando reconhecimento por atuações marcantes. Já no cinema, fez sua estreia em 2000, no longa "Sabor da Paixão", ao lado do também brasileiro Murilo Benício e da atriz espanhola Penélope Cruz.
Reprodução
Em seguida, Moura emplacou papéis em vários filmes de sucesso, como "Abril Despedaçado" (2001), "Deus é Brasileiro" (2003), "Carandiru" (2003), "Ó, Paí, Ó" (2007) e "Saneamento Básico, O Filme" (2007).
Divulgação/Zeca Guimarães
Em 2007, o ator brasileiro ganhou uma projeção ainda maior com o lançamento do sucesso "Tropa de Elite", do diretor José Padilha, no qual interpreta o icônico Capitão Nascimento. O sucesso se repetiu em 2010, com a continuação "Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro".
Divulgação
Wagner Moura também atuou em novelas, como "A Lua Me Disse" (2005) e "Paraíso Tropical" (2007), e na minissérie "JK" (2006), baseada na vida do ex-presidente do Brasil Juscelino Kubitschek.
Reprodução TV Globo
Em 2013, Moura atuou ao lado dos astros de Hollywood Matt Damon e Jodie Foster no filme de ficção científica "Elysium", que teve avaliações razoáveis da crítica. Divulgação
Em 2015, Wagner Moura estrelou mais uma produção de grande repercussão internacional: a série "Narcos", que teve três temporadas. Na trama, ele interpreta o colombiano Pablo Escobar, um dos mais poderosos e temidos chefes do tráfico de drogas da história.
Reprodução/Netflix
Moura também começou a se destacar como cineasta. Em 2021, ele dirigiu seu primeiro longa-metragem, "Marighella". Um filme biográfico sobre o guerrilheiro Carlos Marighella, que recebeu aclamação da crítica e consolidou sua versatilidade artística.
Divulgação
Moura seguiu com papéis de destaque em produções internacionais, como a série "Iluminadas" (2022), com a atriz Elizabeth Moss, e o filme "O Agente Oculto" (2022), com os astros Ryan Gosling ("Barbie") e Chris Evans ("Capitão América"). Divulgação
Ao longo da carreira, Moura colecionou prêmios importantes, como o Guarani do Cinema Brasileiro de Melhor Ator por "Tropa de Elite" (2007) e "Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro" (2010). Além da carreira como ator, Wagner Moura também é músico e vocalista da banda de rock "Sua Mãe". divulgação
Por trás das câmeras, Moura vive um relacionamento discreto com a fotógrafa Sandra Delgado desde 2001. Eles têm três filhos. Reprodução/Instagram