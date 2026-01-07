Você sabia? Wagner Moura já concorreu ao Globo de Ouro em 2016

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Wagner Moura concorre, no próximo domingo (11/1) ao Globo de Ouro 2026 na categoria de Melhor Ator em Filme de Drama por sua atuação em “O agente secreto”. Esta é a segunda vez que o baiano disputa o prêmio.

A primeira indicação ocorreu há 10 anos, em 2016, pelo papel como o narcotraficante Pablo Escobar na série “Narcos”. "Eu acho que não vou ganhar. Estar aqui já é bom demais. Acho que o Jon Hamm deveria ganhar, é a última temporada de 'Mad men'", afirmou o ator no tapete vermelho da premiação em 2016.

Naquela noite, Wagner não saiu vencedor. Como ele antecipou, Jon Hamm, da série “Mad Men” é quem levou o prêmio de Melhor Ator de Série Dramática.

Leia Mais

Agora, a nomeação é inédita para o Brasil na categoria principal de atuação masculina no cinema. Dirigido por Kleber Mendonça Filho, “O agente secreto” também concorre em outras duas categorias importantes: Melhor Filme de Drama e Melhor Filme de Língua Não-Inglesa. Ambientado nos anos 1970, durante a ditadura militar, o longa narra a história de um professor universitário que retorna ao Recife e enfrenta os riscos do período.

Na disputa pela estatueta, Moura enfrenta uma concorrência de peso. Estão na lista Joel Edgerton (“Train Dreams”), Oscar Isaac (“Frankenstein”), Dwayne Johnson (“The Smashing Machine”), Michael B. Jordan (“Sinners”) e Jeremy Allen White (Springsteen: “Deliver Me From Nowhere”).

Filme acumula prêmios e mira o Oscar

A indicação de Wagner Moura ao Globo de Ouro fortalece ainda mais a campanha de “O agente secreto” rumo ao Oscar 2026, onde o filme é o representante oficial do Brasil. A produção vem colecionando prêmios em festivais internacionais, o que aumenta suas chances de conseguir uma vaga na premiação mais importante do cinema.

Recentemente, o longa foi premiado como Melhor Filme Internacional pelo Círculo de Críticos de Nova York (NYFCC), onde Wagner Moura também foi eleito Melhor Ator. Além disso, a obra levou o Prêmio da Crítica no prestigiado Festival de Cannes, na França, e ficou em segundo lugar na categoria de Melhor Filme pela associação de críticos de Los Angeles.

A nomeação de Moura também acontece um ano após a vitória histórica de Fernanda Torres, que levou para casa o Globo de Ouro de melhor atriz em filme de drama por seu trabalho em “Ainda estou aqui”, um marco para o cinema nacional.

Além da conquista individual do ator, o longa "O Agente Secreto" também foi premiado na categoria de Melhor Filme Internacional, ampliando a visibilidade da produção brasileira na temporada de premiações. O anúncio foi divulgado pela própria organização nas redes sociais. Divulgação/Victor Jucá Embora os vencedores nem sempre coincidam com os resultados do Oscar, a premiação costuma ser termômetro para os títulos e artistas que começam a ganhar projeção internacional. A dobradinha de Moura com o longa sinaliza a força do cinema brasileiro no circuito externo. Reprodução / YouTube / O AGENTE SECRETO | Trailer Oficial 1 Recentemente, aliás, Wagner Moura entrou para a história ao se tornar o primeiro sul-americano a receber o Golden Eye Award, no Festival de Zurique. A honraria reconhece sua trajetória como ator e diretor, além de destacar sua atuação em "O Agente Secreto". Reprodução / Instagram / NYFF New York Film Festival @thenyff Não à toa, Moura está cotado para a disputa do Oscar, como o Flipar já mostrou. Na visão da revista "Variety", o artista é um dos potenciais indicados à estatueta em 2026 por "O Agente Secreto". Divulgação Premiado no último Festival de Cannes, "O Agente Secreto", novo filme de Kleber Mendonça Filho (“Aquarius” e “Bacurau”), ganhou uma nova previsão de lançamento nos cinemas brasileiros, aliás: 6 de novembro. Vejamos mais sobre este incrível ator brasileiro? Divulgação Wagner Moura nasceu em Salvador, capital da Bahia, em 27 de junho de 1976. Apenas um dos grandes artistas do celeiro de talentos que é o estado da Bahia. Flickr Zé Carlos Barretta No teatro, ele despontou na década de 1990, conquistando reconhecimento por atuações marcantes. Já no cinema, fez sua estreia em 2000, no longa "Sabor da Paixão", ao lado do também brasileiro Murilo Benício e da atriz espanhola Penélope Cruz. Reprodução Em seguida, Moura emplacou papéis em vários filmes de sucesso, como "Abril Despedaçado" (2001), "Deus é Brasileiro" (2003), "Carandiru" (2003), "Ó, Paí, Ó" (2007) e "Saneamento Básico, O Filme" (2007). Divulgação/Zeca Guimarães Em 2007, o ator brasileiro ganhou uma projeção ainda maior com o lançamento do sucesso "Tropa de Elite", do diretor José Padilha, no qual interpreta o icônico Capitão Nascimento. O sucesso se repetiu em 2010, com a continuação "Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro". Divulgação Os dois filmes foram aclamados internacionalmente por sua representação realista da violência urbana e corrupção no Brasil. Divulgação Wagner Moura também atuou em novelas, como "A Lua Me Disse" (2005) e "Paraíso Tropical" (2007), e na minissérie "JK" (2006), baseada na vida do ex-presidente do Brasil Juscelino Kubitschek. Reprodução TV Globo Em 2013, Moura atuou ao lado dos astros de Hollywood Matt Damon e Jodie Foster no filme de ficção científica "Elysium", que teve avaliações razoáveis da crítica. Divulgação Em 2015, Wagner Moura estrelou mais uma produção de grande repercussão internacional: a série "Narcos", que teve três temporadas. Na trama, ele interpreta o colombiano Pablo Escobar, um dos mais poderosos e temidos chefes do tráfico de drogas da história. Reprodução/Netflix Moura também começou a se destacar como cineasta. Em 2021, ele dirigiu seu primeiro longa-metragem, "Marighella". Um filme biográfico sobre o guerrilheiro Carlos Marighella, que recebeu aclamação da crítica e consolidou sua versatilidade artística. Divulgação Moura seguiu com papéis de destaque em produções internacionais, como a série "Iluminadas" (2022), com a atriz Elizabeth Moss, e o filme "O Agente Oculto" (2022), com os astros Ryan Gosling ("Barbie") e Chris Evans ("Capitão América"). Divulgação Ao longo da carreira, Moura colecionou prêmios importantes, como o Guarani do Cinema Brasileiro de Melhor Ator por "Tropa de Elite" (2007) e "Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro" (2010). Além da carreira como ator, Wagner Moura também é músico e vocalista da banda de rock "Sua Mãe". divulgação Por trás das câmeras, Moura vive um relacionamento discreto com a fotógrafa Sandra Delgado desde 2001. Eles têm três filhos. Reprodução/Instagram Voltar Próximo

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.