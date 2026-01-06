O segredo por trás do novo visual de Wagner Moura em Hollywood
Stylist italiana Ilaria Urbinati comanda as escolhas de moda do ator brasileiro na temporada de premiações e entrevistas nos EUA
Wagner Moura tem chamado atenção em Hollywood por mais motivos do que suas indicações e prêmios por "O Agente Secreto".
Nas últimas semanas, o ator brasileiro passou a figurar com frequência nas listas de mais bem-vestidos da temporada, despertando curiosidade sobre quem está por trás de suas escolhas de moda nos tapetes vermelhos e aparições na TV americana.
Quem assina os looks de Wagner Moura?
A resposta é Ilaria Urbinati, stylist italiana radicada em Los Angeles que se tornou um dos nomes mais poderosos da moda masculina em Hollywood. Aos 45 anos, ela é a responsável por vestir Moura durante a maratona de eventos e entrevistas que acompanham a temporada de premiações.
Foi Urbinati quem escolheu o suéter da Tod's combinado a um relógio Omega usado pelo ator brasileiro em sua participação no programa de Seth Meyers, exibido na última segunda-feira (5/1). Também partiu dela a decisão pelo conjunto da grife Zegna, com sapatos Christian Louboutin, que Wagner vestiu no Critics Choice Awards, no domingo (4/1).
Embora discreta fora dos holofotes, Ilaria Urbinati é uma figura central nos bastidores da indústria do entretenimento. Ela já foi eleita pela Hollywood Reporter uma das stylists mais poderosas de Hollywood e chegou a estampar a capa da revista ao lado de Dwayne Johnson, o The Rock, um de seus clientes mais famosos.
A lista de atores que confiam seu estilo à profissional impressiona. Entre eles estão nomes como Bradley Cooper, Chris Evans, Rami Malek, Adam Brody, John Krasinski, Ryan Reynolds, Donald Glover e James Marsden. Em comum, todos seguem uma linha elegante, contemporânea e alinhada à própria personalidade - uma das marcas do trabalho de Urbinati.
Da Europa a Los Angeles
Nascida em Roma e criada em Paris, Ilaria se mudou para Los Angeles ainda na adolescência. Filha de um fotógrafo e de uma modelo e marchand de arte, cresceu em um ambiente onde estética e imagem faziam parte da rotina.
Ela começou trabalhando como vendedora em boutiques de Los Angeles. Foi na loja Satine que passou a conviver com clientes famosas, como Lindsay Lohan e Mia Kirshner. Esta última, então no elenco da série "The L Word", indicou Urbinati para atuar como consultora de moda no projeto.
Apesar de a série ter protagonistas femininas, foi vestindo os atores homens que a stylist começou a ganhar notoriedade. Eric Lively, integrante do elenco, chegou a ser eleito o "homem mais bem vestido da TV americana", feito que ajudou a impulsionar sua carreira.
A partir daí, Urbinati passou a atuar como freelancer e abriu, ao lado do ator Danny Masterson (That '70s Show), a boutique Confederacy, dedicada exclusivamente à moda masculina. O passo seguinte veio em 2008, quando conheceu Bradley Cooper e assinou todos os looks do ator na divulgação de "Se beber, não case".
O sucesso da parceria abriu portas para outros astros e consolidou seu nome no circuito de Hollywood. Em perfil publicado pelo New York Times, em 2014, Urbinati foi descrita como uma stylist que respeita os limites e a identidade de seus clientes, evitando figurinos que soem artificiais.