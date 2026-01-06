O segredo por trás do novo visual de Wagner Moura em Hollywood

Wagner Moura tem chamado atenção em Hollywood por mais motivos do que suas indicações e prêmios por "O Agente Secreto".

Nas últimas semanas, o ator brasileiro passou a figurar com frequência nas listas de mais bem-vestidos da temporada, despertando curiosidade sobre quem está por trás de suas escolhas de moda nos tapetes vermelhos e aparições na TV americana.



Quem assina os looks de Wagner Moura?

A resposta é Ilaria Urbinati, stylist italiana radicada em Los Angeles que se tornou um dos nomes mais poderosos da moda masculina em Hollywood. Aos 45 anos, ela é a responsável por vestir Moura durante a maratona de eventos e entrevistas que acompanham a temporada de premiações.

Foi Urbinati quem escolheu o suéter da Tod's combinado a um relógio Omega usado pelo ator brasileiro em sua participação no programa de Seth Meyers, exibido na última segunda-feira (5/1). Também partiu dela a decisão pelo conjunto da grife Zegna, com sapatos Christian Louboutin, que Wagner vestiu no Critics Choice Awards, no domingo (4/1).

Wagner Moura como Zico no longa-metragem "Carandiru" (2003), superprodução de Hector Babenco adaptada do livro homônimo de Drauzio Varella Marlene Bergamo/Divulgação Em "Tropa de elite" (2007), de José Padilha, Wagner Moura vive o Capitão Nascimento, um policial do Bope. O sucesso do filme fez com que expressões como "pede pra sair", ditas pelo Capitão, fossem incorporadas ao vocabulário do dia a dia David Prichard/Divulgação Na comédia musical, "Ó paí,ó" (2007), de Monique Gardenberg, Wagner Moura voltou a contracenar com Lázaro Ramos, retomando a parceria de sucesso do teatro, quando os dois atores baianos interpretaram o mesmo personagem na montagem "A máquina" Europa Filmes/Divulgação Na série "Narcos" (2015-2017), da Netflix, Wagner Moura vive o megatraficante colombiano "Pablo Escobar". Papel o tornou mundialmente conhecido Juan Pablo Gutierrez/Netflix No drama biográfico "Sérgio" (2020), de Greg Barker, o ator interoreta o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, morto num atentado no Iraque, em 2003 Netflix/Divulgação Wagner Moura estreou na direção de longas com "Marighella", biografia do guerrilheiro Carlos Marighella, interpretado por Seu Jorge. O filme está disponível no Prime Video O2 Filmes/Divulgação No longa hollywoodiano "Guerra civil" (2024), de Alex Garland, o ator é Joel, jornalista que atravessa o país ao lado da fotógrafa Lee (Kirsten Dunst), para cobrir a conflagração que tomou conta do país Diamond Films/Divulgação Wagner Moura interpreta o professor Marcelo no novo filme de Kleber Mendonça Filho, "O agente secreto" (2025). Ele venceu o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes Reprodução redes sociais Kleber Mendonça Filho Voltar Próximo

Embora discreta fora dos holofotes, Ilaria Urbinati é uma figura central nos bastidores da indústria do entretenimento. Ela já foi eleita pela Hollywood Reporter uma das stylists mais poderosas de Hollywood e chegou a estampar a capa da revista ao lado de Dwayne Johnson, o The Rock, um de seus clientes mais famosos.



A lista de atores que confiam seu estilo à profissional impressiona. Entre eles estão nomes como Bradley Cooper, Chris Evans, Rami Malek, Adam Brody, John Krasinski, Ryan Reynolds, Donald Glover e James Marsden. Em comum, todos seguem uma linha elegante, contemporânea e alinhada à própria personalidade - uma das marcas do trabalho de Urbinati.

Da Europa a Los Angeles

Nascida em Roma e criada em Paris, Ilaria se mudou para Los Angeles ainda na adolescência. Filha de um fotógrafo e de uma modelo e marchand de arte, cresceu em um ambiente onde estética e imagem faziam parte da rotina.

Ela começou trabalhando como vendedora em boutiques de Los Angeles. Foi na loja Satine que passou a conviver com clientes famosas, como Lindsay Lohan e Mia Kirshner. Esta última, então no elenco da série "The L Word", indicou Urbinati para atuar como consultora de moda no projeto.



Apesar de a série ter protagonistas femininas, foi vestindo os atores homens que a stylist começou a ganhar notoriedade. Eric Lively, integrante do elenco, chegou a ser eleito o "homem mais bem vestido da TV americana", feito que ajudou a impulsionar sua carreira.

A partir daí, Urbinati passou a atuar como freelancer e abriu, ao lado do ator Danny Masterson (That '70s Show), a boutique Confederacy, dedicada exclusivamente à moda masculina. O passo seguinte veio em 2008, quando conheceu Bradley Cooper e assinou todos os looks do ator na divulgação de "Se beber, não case".

O sucesso da parceria abriu portas para outros astros e consolidou seu nome no circuito de Hollywood. Em perfil publicado pelo New York Times, em 2014, Urbinati foi descrita como uma stylist que respeita os limites e a identidade de seus clientes, evitando figurinos que soem artificiais.