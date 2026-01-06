Entidade que financiou 'Vila Sésamo' é encerrada após cortes de Trump

A entidade americana Corporation for Public Broadcasting, responsável pelo financiamento de emissoras de rádio e televisão públicas dos Estados Unidos, foi extinta por decisão do próprio conselho da instituição.

O anúncio do fim das atividades já havia ocorrido em agosto do ano passado, e a decisão foi confirmada após votação nesta segunda-feira. A justificativa foi de que, após sofrer cortes e pressões do governo de Donald Trump, não há como sustentar a existência da CPB.

A entidade, que ajudou a financiar programas antigos, como a versão americana de "Vila Sésamo", existia havia 58 anos. Era uma organização privada sem fins lucrativos criada pelo Congresso para receber e distribuir dinheiro federal para a mídia pública nos EUA.

No ano passado, Trump cortou os recursos dados pelo Congresso para a CPB, que ficou sem dinheiro para operar -o montante chegava a cerca de US$ 1 bilhão.

Em comunicado, a presidente da CPB, Patricia Harrison, afirmou que preferia dissolver a organização a continuar operando com menos recursos e segurança. "Por mais de meio século, a CPB existiu para garantir que todos os americanos, independentemente de localização geográfica, renda ou origem, tivessem acesso a notícias confiáveis e programação educativa", disse.

"Quando o governo e o Congresso revogaram o financiamento federal, nosso Conselho encarou a responsabilidade de encerrar a CPB para proteger a integridade do sistema de mídia pública e os seus valores democráticos, em vez de deixar a organização vulnerável a novos ataques."