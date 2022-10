Mineiro guarda relíquias de 'Vila Sésamo', que completou 50 anos este mês

Pesquisador Rodrigo de Oliveira diz que programa fez jus ao "lugar sagrado" da infância (foto: Acervo pessoal)

Matheus Hermógenes*







As “crianças” com mais de 50 anos devem se lembrar com carinho de um 12 de outubro em especial. Em 1972, foi ao ar neste dia o primeiro episódio da versão brasileira da série infantil “Vila Sésamo”, baseada no programa norte-americano “Sesame Street”.









Na década de 1980, o mineiro Rodrigo de Oliveira ganhou do pai a “Enciclopédia do estudante”, cujo quinto volume trazia verbete ilustrado por uma foto da “Vila Sésamo”.





Desde então, ele passou a colecionar artigos relacionados a essa bem sucedida experiência da TV brasileira, que deixou de ser produzida em 1977.





De sebo em sebo, o colecionador foi se abastecendo de revistas, discos, fitas K7 e VHS de “Vila Sésamo”. “Infelizmente, sobrou muito pouco dos acervos das emissoras. Cada temporada tinha 130 episódios”, conta Rodrigo.





“A primeira fase foi feita pela TV Cultura e pela TV Globo, entre 1972 e 1973. De 1974 para a frente, a Globo passou a produzir sozinha. O programa, que durava 55 minutos, caiu para meia hora, ganhou outra abertura e novo formato com a cara da Globo”, diz ele.

Os atores Armando Bogus, Aracy Balabanian, Sônia Braga, Flávio Galvão e Manuel Inocêncio em "Vila Sésamo" (foto: Globo/reprodução)

Livro não pôde sair

Formado em letras e estudante de jornalismo, Rodrigo é pesquisador de “Vila Sésamo”, “A turma do Balão Mágico” e “Cocoricó”, entre outros programas infantis. Escreveu um livro sobre Garibaldo e sua turma, mas ele não foi publicado devido aos direitos autorais.





Entre as emoções durante a pesquisa estão a entrevista que Rodrigo fez com o ator Milton Gonçalves e os contatos postais e por e-mail dele com Aracy Balabanian e Sônia Braga.





“O momento com o Milton Gonçalves foi muito marcante, pois foi o único do elenco que falou por telefone comigo. Fiquei encantado com esse grande ator”, diz.





Boa parte do material reunido por Rodrigo tem origem nos bastidores da TV Cultura, durante a produção da segunda versão da “Vila Sésamo”, nos anos 2000.





O pesquisador conta que a versão brasileira de Garibaldo foi escolhida a segunda melhor entre as adaptações da franquia, perdendo apenas para a original americana.





Aliás, as penas azuis do Garibaldo brasileiro surgiram da necessidade, na gravação em preto e branco, de driblar a falta de contraste entre as originais amarelas e o cenário. A cabeça pesava 5kg, demandando imenso esforço do intérprete do divertido pássaro.

Musiquinha, chamariz da criançada

“Infância é lugar muito sagrado”, diz Rodrigo. “As pessoas que têm mais de 40 anos contam, com muito carinho, que era só começar a musiquinha de ‘Vila Sésamo’ e elas corriam para a frente da TV. Laerte Morrone, que fazia o Garibaldo, dizia que o programa começou a ser assistido por determinada faixa etária, mas dali a pouco era visto por crianças dos 3 aos 80.”

E acrescenta: “A Aracy e o Laerte Morrone falaram que a 'Vila Sésamo' foi o trabalho mais importante da carreira deles.





* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria