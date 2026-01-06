Beyoncé, Rihanna, Britney e outros estão cotados para show em Copacabana

FOLHAPRESS - Com a chegada do 2026, o público já se prepara para os grandes eventos no Rio de Janeiro. Um dos mais aguardados é o Todo Mundo no Rio, que já recebeu shows gratuitos de Madonna e Lady Gaga, além de bater recorde de público e turismo na cidade.

O prefeito Eduardo Paes publicou nas redes sociais, na manhã desta terça-feira (6/1), uma imagem com grandes artistas cotados para a apresentação. Os nomes de U2, Rihanna, Britney Spears, Beyoncé, Adele, Shakira, Paul Mccartney, Coldplay e Justin Bieber causaram alvoroço entre internautas.

"Chegou o momento de começar a discutir esse tema! Lançadas as apostas: diz aí, quem vocês querem!", disse Paes na legenda.

Chegou o momento de começar a discutir esse tema! Lançadas as apostas: diz aí, quem vocês querem! pic.twitter.com/5qbguPjRbw — Eduardo Paes (@eduardopaes) January 6, 2026

Reação nas redes

Os comentários na publicação renderam pedidos e esperança de ver artistas que nunca fizeram show no Brasil ou que não se apresentam aqui a muitos anos. "Adele nunca fez show no Brasil, e seria incrível um show com uma outra vibe", disse um internauta.

"Ajuda a gente, prefeito. Tem que ser a Rihanna", escreveu outra. "Britney Spears, Dudu! O retorno triunfal da princesa do pop em Copacabana traria gente do mundo inteiro", comentou outra. "Beyoncé, Dudu. Ela é uma lenda", lembrou outro. "Tem como trazer a Lady gaga de novo?", brincou mais um.

Lady Gaga e Madonna tiveram shows históricos em Copacabana

Foto: Divulgação/Kevin Mazur/WireImage for Live Nation

Mais de 2,1 milhões de pessoas estiveram na Praia de Copacabana para prestigiar o show da cantora Lady Gaga. O número foi bem maior que a expectativa de 1,6 milhão pessoas. Com muita animação, o público cantou todos os sucessos da cantora americana.

Lady Gaga classificou o espetáculo no Brasil como um "momento histórico", declarando em suas redes sociais que jamais esquecerá a conexão com o público brasileiro. "Nada poderia me preparar para o sentimento que tive durante o show de ontem à noite – o orgulho e a alegria absolutos que senti ao cantar para o povo do Brasil. A visão da multidão durante minhas músicas de abertura me deixou sem fôlego", escreveu.

A apresentação da cantora Madonna em Copacabana, na Zona Sul do Rio, também entrou para a história da carreira da artista. Foi o show em que a artista se exibiu para o maior público desde o início da carreira, há 40 anos atrás. Mais de um milhão e meio de fãs estiveram em Copacabana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo a Riotur, 1,6 milhão de pessoas acompanharam a apresentação de Madonna. Este foi o quarto show da artista no Brasil e o primeiro após 12 anos.