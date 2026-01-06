Brasileira é presa na Coreia do Sul por perseguir Jungkook, do BTS

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma brasileira de cerca de 30 anos foi presa por perseguir o cantor e compositor Jungkook, integrante do grupo de K-pop BTS, nas proximidades da residência do cantor, em Seul, na Coreia do Sul. A mulher é acusada de ir repetidas vezes ao endereço do artista e causar perturbação, segundo informações da polícia local divulgadas pela imprensa sul-coreana.

De acordo com o jornal Korea Times, a brasileira é suspeita de violar a Lei de Punição por Perseguição, conhecida como lei anti-stalking no país. Ela teria sido abordada por policiais por volta das 14h50, depois de arremessar correspondências em direção à residência de Jungkook. As autoridades afirmam que essa não foi a primeira ocorrência envolvendo a mulher.

Ainda segundo a polícia, a brasileira esteve no local pelo menos outras duas vezes ao longo do mês de dezembro. Em uma dessas ocasiões, ela foi detida por invasão de propriedade, mas retornou dias depois, descumprindo as orientações e normas de segurança impostas anteriormente.

A cronologia do caso mostra que a primeira detenção ocorreu em 13 de dezembro de 2025, quando a mulher foi flagrada nas imediações da residência do artista sem autorização. No dia 28 do mesmo mês, ela voltou ao endereço, o que levou a uma nova intervenção policial. No episódio mais recente, além de arremessar correspondências, a suspeita teria fixado fotografias no corrimão do prédio e escrito mensagens nas proximidades do imóvel.

Diante da recorrência das abordagens, Jungkook solicitou formalmente uma ordem de restrição contra a brasileira. A medida foi concedida e determina que ela mantenha uma distância mínima de 100 metros da residência do cantor. Até o momento, a polícia sul-coreana não divulgou detalhes sobre a identidade da mulher nem informou se ela chegou a ter contato direto com o artista.

O caso ocorre em um momento de grande expectativa entre os fãs do BTS. Segundo o site sul-coreano Naver, com confirmação da BigHit Entertainment, o grupo deve retornar oficialmente às atividades em março de 2026, com o lançamento de um novo álbum, após uma pausa de três anos e nove meses em razão do serviço militar obrigatório cumprido pelos integrantes.

Recentemente, Jungkook também chamou a atenção de fãs brasileiros ao aparecer usando sandálias Havaianas com a bandeira do Brasil durante uma transmissão ao vivo, em agosto de 2025. A repercussão nas redes sociais, no entanto, não tem qualquer relação com o caso investigado pelas autoridades sul-coreanas.