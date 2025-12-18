Assine
STALKER

Polícia prende homem que perseguia Isis Valverde há mais de duas décadas

Suspeito contratou um detetive particular para obter informações pessoais da atriz, como endereço e telefone para intensificar tentativas de aproximação

AC
ANA CLARA COTTECCO
Repórter
18/12/2025 09:08 - atualizado em 18/12/2025 09:09

isis Valverde em cena de Ângela, filme sobre a mineira Ângela Diniz, morta nos anos 70 por Doca Street
isis Valverde em cena de Ângela, filme sobre a mineira Ângela Diniz, morta nos anos 70 por Doca Street crédito: Aline Arruda/Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, na terça-feira (16), um homem acusado de perseguir e stalkear a atriz Isis Valverde por mais de duas décadas. A ação foi conduzida por agentes da Delegacia Antissequestro (DAS) e ocorreu no condomínio onde a atriz mora, no bairro do Joá, na zona oeste da capital fluminense. 

Segundo a corporação, o suspeito, que não teve o nome divulgado, vinha intensificando o comportamento invasivo desde janeiro deste ano, o que levou a atriz a procurar a polícia. A partir da denúncia, a DAS instaurou um inquérito e passou a monitorar as movimentações do homem, que tentou se aproximar da vítima em ao menos três vezes. 

Em uma das tentativas, ele foi até o condomínio da atriz, mas conseguiu fugir antes da chegada dos policiais. Na tentativa mais recente, o homem voltou ao endereço e insistiu em ter contato com Isis. Desta vez, os policiais conseguiram agir e efetuaram a prisão em flagrante pelo crime de perseguição. 

Segundo a nota divulgada pela polícia civil, as investigações apontam que o suspeito chegou a contratar um detetive particular para obter informações pessoais da atriz, como endereço e telefone. Em depoimento, ele teria admitido que a perseguia há mais de 20 anos, relatando diversas tentativas de aproximação ao longo desse período. 

Em nota, Isis Valverde confirmou que foi informada sobre a prisão e agradeceu a atuação das autoridades. "Minha prioridade é a segurança da minha família e de todos ao meu redor", afirmou a atriz, agradecendo o trabalho da Delegacia Antissequestro.

O empresário Marcus Buaiz, marido de Isis, também se manifestou. "Graças à atuação rápida e eficiente da equipe do DAS, a investigação avançou com agilidade e resultou na prisão do envolvido. Todos estão bem", declarou.

