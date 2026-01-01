Assine
BTS anuncia álbum para março e turnê mundial

01/01/2026 12:49

O BTS vai lançar um novo álbum no próximo 20 de março antes de iniciar uma turnê mundial, anunciou, nesta quinta-feira (1º), o grupo de k-pop mundialmente conhecido.

"Estou esperando por isso com mais expectativas que ninguém", escreveu o líder do grupo, RM, em carta manuscrita aos membros do fã-clube oficial.

Sua gravadora, Big Hit Music, confirmou a informação.

O álbum será o primeiro da banda desde a antologia 'Proof', o álbum mais vendido na Coreia do Sul em 2022. 

O grupo estava em pausa desde aquele ano, enquanto seus integrantes prestavam o serviço militar, obrigatório para todos os homens com menos de 30 anos.

Os sete integrantes do BTS concluíram o serviço no ano passado e o grupo anunciou seu retorno em 2026.

Antes do serviço militar, o BTS gerava mais de 5,5 trilhões de wons (aproximadamente R$ 21 bilhões) por ano na Coreia do Sul, segundo um organismo do Governo nacional. Esta cifra equivale a aproximadamente 0,2% do PIB total do país.

O BTS também ostenta o recorde de grupo com mais reproduções no Spotify e se tornou o primeiro de k-pop a liderar simultaneamente as paradas Billboard 200 e Billboard Artist 100 nos Estados Unidos.

