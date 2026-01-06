Stranger Things: teoria sugere episódio final secreto (CONTÉM SPOILER)

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma teoria criada por fãs de “Stranger Things” está ganhando força nas redes sociais e sugere que o final da série, lançado em 31 de dezembro, não foi o verdadeiro. Chamada de “Conformity gate”, a ideia defende que um episódio secreto e surpresa ainda será lançado pela Netflix para revelar a conclusão definitiva da saga.

A tese, que viralizou em plataformas como TikTok e X, parte da premissa de que o desfecho apresentado no último episódio da quinta temporada é, na verdade, uma ilusão. Segundo essa interpretação, o vilão Vecna teria vencido a batalha final e colocado os personagens, e a própria audiência, em uma realidade fabricada onde tudo parece ter acabado bem.

As supostas evidências do 'Conformity gate'

A teoria se baseia em uma série de supostas inconsistências e mensagens escondidas no episódio final. Um dos pontos centrais está na cena da formatura dos personagens. Fãs apontam que as becas laranjas usadas pelos alunos remetem a uma cor já utilizada como sinal de perigo em temporadas anteriores. Além disso, vários personagens são vistos em uma pose com as mãos posicionadas em frente ao corpo, gesto associado a Vecna.

Outros detalhes, como cortes de cabelo de personagens como Nancy e Mike, que se assemelham ao de Henry Creel (a forma humana de Vecna), também são citados. A narrativa de Max, que se forma com os colegas mesmo após passar quase dois anos em coma, é apontada como outra inconsistência que sustentaria a ilusão criada pelo vilão.

A teoria também se apoia em supostas mensagens cifradas. Em uma das cenas finais, os livros do jogo "Dungeons & Dragons" no armário de Mike estariam organizados para formar a frase "X A LIE", que pode ser traduzida como "X é uma mentira", sugerindo que os acontecimentos da Dimensão X não foram reais.

Apesar da criatividade e da grande mobilização dos fãs, a teoria não encontra respaldo oficial. A Netflix e os Irmãos Duffer, criadores da série, não se pronunciaram sobre o “Conformity gate” e é improvável que o façam, tratando o movimento como uma especulação natural do público engajado.

O futuro da franquia, no entanto, já tem caminhos confirmados e publicamente anunciados. Uma série animada, que se passa entre a segunda e a terceira temporadas, está prevista para 2026. Os criadores também já afirmaram que trabalham em um spin-off, embora a nova produção não deva contar com os protagonistas da série original.

‘Lost’: outro final polêmico

O final de “Lost”, exibido em 2010, entrou para a história como um dos mais divisivos da televisão. A conclusão deixou muitos fãs com mais perguntas do que respostas, gerando debates que duram até hoje. O que muitos não sabem é que, pouco depois, um epílogo de 12 minutos foi lançado para esclarecer alguns dos principais mistérios.

Intitulado “The new man in charge” (“O novo homem no comando”), este capítulo especial foi incluído no box de DVDs da série. Ele funciona como uma ponte entre o fim da jornada de Jack Shephard e o futuro da ilha sob a proteção de seus novos guardiões, Hugo “Hurley” Reyes e Benjamin Linus.

A principal confusão gerada pelo episódio final foi a interpretação de que todos os personagens estavam mortos desde a queda do avião. O epílogo reforça que essa conclusão não é verdade. Os eventos na ilha realmente aconteceram. A cena final na igreja não era um purgatório, mas um ponto de encontro no pós-vida, onde as almas dos personagens se reuniram após morrerem em épocas diferentes.

O que o epílogo revela?

O curta-metragem começa com Ben Linus visitando um armazém da Iniciativa Dharma em Guam. Ele informa a dois funcionários que a organização não existe mais e encerra as operações, entregando a eles um pagamento final. Nessa cena, Ben confirma que ele e Hurley são os novos responsáveis por proteger a ilha.

Em seguida, Ben vai até o Instituto de Saúde Mental de Santa Rosa, na Califórnia, para encontrar Walt Lloyd. Ele convida o jovem, agora mais velho, a retornar à ilha. Ben explica que Walt tem um propósito a cumprir e que seu lugar é lá, sugerindo que ele poderá ajudar seu pai, Michael, que ficou preso como um "sussurro" na ilha.

A cena final mostra Hurley, agora como o protetor oficial, chegando em uma van da Dharma para buscar Walt. Ele diz ao jovem que há um trabalho para ele. A conversa indica que Walt está sendo preparado para, eventualmente, se tornar o sucessor de Hurley no comando da ilha.

O epílogo, portanto, não apenas oferece um fechamento para personagens como Walt, mas também solidifica o novo status da ilha. A missão de protegê-la continua, agora sob a liderança mais compassiva de Hurley, que busca uma maneira de quebrar os ciclos de manipulação e sofrimento que marcaram a era de Jacob.

