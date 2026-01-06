Netflix anuncia novo episódio de ‘Stranger things’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Se você é fã de “Stranger things”, pode se preparar. A Netflix vai lançar um documentário especial que acompanha os bastidores da produção da quinta e última temporada. Intitulado “Uma última aventura: Os bastidores de Stranger Things 5”, o documentário estreia no dia 12 de janeiro e promete um olhar íntimo sobre o encerramento de uma das séries mais populares da história do streaming.

O trailer traz depoimentos emocionados dos criadores da produção, os irmãos Duffer, que relembram o impacto de encerrar a história iniciada em 2016. “Escrever as últimas falas desses personagens foi muito difícil”, afirma Ross. Matt complementa ao destacar o peso simbólico do momento: “Lembro-me, acima de tudo, de escrever ‘Fim da Série’. Escrever essas palavras teve o maior impacto”.

Além da visão dos idealizadores, o documentário registra momentos marcantes do elenco, como Millie Bobby Brown (Eleven) e Noah Schnapp (Will) chorando durante a leitura de um dos roteiros finais. A produção também mostra imagens inéditas da sala dos roteiristas, ensaios, gravações e a convivência entre os atores ao longo do último ano de trabalho.

Dirigido por Martina Radwan, o documentário acompanha de perto o processo de criação da temporada final. Em comunicado, a diretora agradeceu a confiança dos irmãos Duffer e destacou a experiência de acompanhar o encerramento da série. “Sou eternamente grata aos irmãos Duffer por confiarem em mim um lugar na primeira fila desta jornada incrível. Passar um ano inteiro no set com eles foi um verdadeiro privilégio”, afirmou. Segundo ela, elenco e equipe compartilharam de forma generosa suas vivências de quase uma década de produção.

A quinta temporada de “Stranger Things” foi lançada em partes. A primeira, com quatro episódios, estreou em 26 de novembro. No Natal, a Netflix liberou mais três capítulos. Já o episódio final, intitulado “O Mundo ‘Direito’”, foi disponibilizado na véspera de Ano Novo e se tornou o mais longo da série, com 2 horas e 8 minutos de duração.

Nos episódios finais, a trama se passa no outono de 1987, com Hawkins ainda abalada pela abertura dos portais. Eleven e Hopper invadem um laboratório do Exército no Mundo Invertido para tentar eliminar Vecna, enquanto outros personagens enfrentam ameaças tanto no mundo real quanto no sobrenatural. O desfecho marca o fim da jornada após nove anos desde a estreia da série.

“Crescendo na Carolina do Norte, sonhávamos em nos tornar cineastas. Tudo mudou quando assistimos aos documentários de bastidores de O Senhor dos Anéis. Queríamos trazer esse tipo de narrativa de volta”, disseram os irmãos Duffer em comunicado. Segundo eles, “Uma última aventura” é uma homenagem ao processo criativo e às pessoas que ajudaram a transformar “Stranger Things” em um fenômeno cultural.