Os efeitos visuais de 'Stranger Things': a tecnologia por trás da magia

Os monstros assustadores, os portais brilhantes e os poderes telecinéticos de Eleven que marcaram 'Stranger Things' não são apenas fruto de computação gráfica. O sucesso visual da série, que se tornou um fenômeno global, está na forma como ela combina efeitos práticos, quase artesanais, com a mais avançada tecnologia digital disponível para a televisão.

Essa abordagem híbrida permite que as criaturas e os eventos sobrenaturais pareçam mais realistas e tateáveis. A equipe de produção prioriza a criação de elementos físicos no set de filmagem sempre que possível. Isso ajuda os atores a interagirem com o cenário e os monstros de forma mais convincente, o que se reflete diretamente na performance que chega à tela.

Leia Mais

A fusão do prático com o digital

O vilão Vecna, por exemplo, é um dos maiores trunfos dessa técnica. Ele não é uma criação totalmente digital. O ator Jamie Campbell Bower passava cerca de sete a oito horas na cadeira de maquiagem para vestir um traje complexo de próteses que cobria quase todo o seu corpo. Os efeitos digitais foram usados depois, para aprimorar detalhes como os tentáculos móveis e a textura da pele, mas a base era real.

O mesmo vale para o Demogorgon da primeira temporada. A criatura foi interpretada por um ator usando um traje animatrônico, e sua cabeça com pétalas que se abrem era um mecanismo real. A computação gráfica (CGI) entrou em cena para refinar movimentos e apagar fios ou suportes visíveis.

Criando o Mundo Invertido

O visual sombrio e característico do Mundo Invertido também segue essa lógica. Em vez de criar todo o ambiente digitalmente, a produção constrói os cenários reais, como a casa dos Byers ou o laboratório, e os modifica fisicamente. Eles adicionam videiras artificiais, esporos flutuantes feitos de material orgânico e uma iluminação específica no set.

Depois, na pós-produção, a equipe adiciona camadas de efeitos digitais. Partículas flutuantes, relâmpagos vermelhos no céu e uma atmosfera densa são inseridos para dar o toque final e sobrenatural ao ambiente, garantindo a aparência opressora que os fãs conhecem bem.

Poderes e portais

Os poderes de Eleven e a abertura dos portais exigem um uso mais intenso de CGI. Mesmo assim, a produção busca sempre uma base real para guiar a animação. Para cenas de telecinese, por exemplo, objetos podem ser movidos por fios finos no set, que são apagados digitalmente. Isso cria um movimento mais natural do que uma animação feita do zero.

Os portais para o Mundo Invertido são uma combinação de efeitos de luz práticos no local da filmagem com simulações complexas de fluidos e texturas digitais. Essa integração entre o real e o virtual foi o que permitiu que 'Stranger Things' criasse um universo visualmente único e impactante, que redefiniu o padrão para efeitos especiais na televisão.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria