Novo livro de ‘Stranger things’ chega às prateleiras

O novo livro de “Stranger things”, focado na história da quinta temporada da série, lançada no início de dezembro, chegará às estantes no dia 2 de janeiro de 2026. “Stranger things: de um jeito ou de outro” aprofunda as histórias de Nancy Wheeler e Robin Buckley.

Ambientada dois meses após o terremoto causado por Vecna, a trama acompanha a tentativa de Hawkins de se reconstruir enquanto estranhos acontecimentos voltam a assombrar a cidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com clima de suspense e investigação, a obra aposta na parceria entre Nancy e Robin para aprofundar os conflitos já exibidos na série exibida pela Netflix e explorar novas ameaças do universo de Stranger Things. O livro será publicado pela editora Intrínseca.