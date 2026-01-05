Stranger Things: como o final da aclamada série foi recebido pelo público

Uma das séries mais aclamadas da Netflix, Stranger Things” teve fim na última quarta-feira (31/12). Apesar de muito aguardada, o final da série não agradou a todos. O penúltimo episódio amarga uma das piores avaliações de toda trama, segundo o público.

Dados do site Internet Movie Database (IMDb), uma das principais plataformas de avaliação de filmes e séries, mostram que o “Capítulo Sete: A Ponte”, lançado na Parte 2, dia 25 de dezembro, alcançou a nota 5.5 de 10. A pontuação é baseada em mais de 22 mil votos de espectadores ao redor do mundo.

Com essa nota, o novo capítulo se torna o pior avaliado em cinco temporadas. Antes dele, o episódio “A Irmã Perdida”, da segunda temporada, tinha a pior nota da série, com nota 6.0.

A recepção morna dos últimos lançamentos representa uma queda brusca em relação ao final do Volume 1 da mesma temporada, lançado em 26 de novembro. O episódio “O Feiticeiro” havia sido bem recebido, enquanto o recorde de aprovação da série continua com “O Massacre no Laboratório de Hawkins”, capítulo da quarta temporada.

Reação vai além de um episódio

As críticas não se limitam ao “Capítulo Sete”. Nas redes sociais, muitos fãs manifestaram descontentamento com o desfecho apresentado no Volume 2, apontando problemas de ritmo e desenvolvimento da trama principal.

A batalha final com o vilão da série no último capítulo foi alvo das principais críticas realizadas pelos fãs, que alegam falta de desenvolvimento e perda da essência da série. O epílogo de alguns dos personagens principais, como o da Eleven, também recebeu críticas pelo público nas mídias.

Esse sentimento se reflete em outras plataformas de avaliação. No Rotten Tomatoes, site que agrega críticas de especialistas e do público, a aprovação geral da quinta temporada também registrou uma queda, indicando uma insatisfação mais ampla com os rumos finais da história dos personagens de Hawkins.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria