Episódio final de 'Stranger Things' arrecada mais de US$ 25 mi nos cinemas

O episódio final de "Stranger Things", da Netflix, arrecadou cerca de US$ 25 milhões nos cinemas dos Estados Unidos, segundo a Variety, revista americana especializada na cobertura de entretenimento. O capítulo também foi exibido em sessões no Canadá.

Em Los Angeles, na California, fãs ficaram horas na chuva do lado de fora do Egyptian Theatre, na Hollywood Boulevard, para assistir à série em um dos cinemas da Netflix. A gigante do streaming, que atualmente está tentando comprar a Warner Bros, renovou o histórico teatro de 1922 e agora o utiliza para realizar estreias e exibições especiais de projetos.

Conforme a revista americana, a AMC, principal rede de cinema dos Estados Unidos, teria ganhado US$ 15 milhões com mais de 753 mil pessoas que compraram alimentos e bebidas para as sessões.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ambientada na cidade fictícia de Hawkins, Indiana, "Stranger Things" foi ao ar pela primeira vez em 2016 e é estrelada por Millie Bobby Brown, Winona Ryder e David Harbour. O dramático final da série, com duas horas de duração, intitulado "Capítulo Oito: The Rightside Up", inicialmente sobrecarregou os servidores da Netflix.