Todos os lançamentos da Disney para o cinema em 2026

O ano de 2026 já tem data marcada para levar o público de volta aos cinemas, com grandes produções da Disney e seus demais estúdios. A empresa anunciou um calendário que inclui o retorno de franquias bilionárias, como "Star Wars" e “Toy Story”, além de novas animações que pretendem movimentar as bilheterias mundiais.

Alternando os lançamentos entre Pixar, Marvel, Lucasfilm e o próprio estúdio, a Disney estende seu cronograma ao longo de todo o ano. Saiba todas as datas a seguir:

Cara de Um, Focinho de Outro

Em 5 de março, a Pixar lança seu 30º longa-metragem "Cara de Um, Focinho de Outro", (título original "Hoppers"). A trama, que segue a tradição do “e se…?” do estúdio, de criar cenários completamente fora da realidade para contar histórias que divertem crianças e comovem adultos, trazendo a situação: e se uma menina transferisse sua consciência para um castor robótico?

The Mandalorian & Grogu

Em 21 de maio, Pedro Pascal e Baby Yoda retornam em "The Mandalorian & Grogu". O filme levará para o cinema a popular dupla da série do Disney+, marcando a primeira produção de "Star Wars" a estrear nas telonas desde 2019.

Toy Story 5

A Pixar retorna em 18 de junho com “Toy Story 5“, a franquia que deu início ao estúdio em 1995. Após o sucesso do quarto filme, a nova aventura de Woody, Buzz Lightyear e seus amigos vai explorar a era da tecnologia, com as crianças se interessando cada vez menos pelos brinquedos. A continuação traz uma nova personagem LilyPad, o tablet infantil que será a nova atenção de Bonnie.

Moana: live action

Adicionando mais uma adaptação de animação para live action, a aposta da vez é com Moana, estrelando a atriz Catherine Laga'aia e, como Maui, Dwayne Johnson, conhecido como “The Rock”. O lançamento está previsto para 10 de julho, quase dez anos após o do filme original.

Homem-Aranha: Um Novo Dia

O quarto filme estrelado por Tom Holland na franquia se passa após os eventos de "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa“ (2021). Além de Jacob Batalon e Zendaya, o elenco contará com a atriz Sadie Sink em um novo papel. O recomeço de Peter Parker chega aos cinemas em 30 de julho.

Hexed

No tradicional lançamento do feriado estadunidense de Ação de Graças, a Walt Disney Animation Studios aposta alto com "Hexed", uma animação inédita marcada para estreiar em 25 de novembro nos cinemas do Brasil. A história acompanha um adolescente desajeitado e sua mãe perfeccionista, que descobrem ter poderes mágicos e são transportados para um mundo secreto onde a magia “corre solta”.

Vingadores: Doutor Destino

Para fechar o ano com chave de ouro, a Marvel Studios lança Vingadores: Doutor Destino (título original “Vingadores: Doomsday”) em 18 de dezembro. O 40º filme do Universo Cinematográfico Marvel (MCU) e quinto da série Avangers é um dos pilares da Saga do Multiverso, e terá Robert Downey Jr. de volta interpretando o vilão Doutor Destino.

