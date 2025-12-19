Cinema ou streaming? Onde assistir grandes lançamentos dos próximos anos

A disputa pela atenção do público entre o cinema e o streaming se intensifica a cada ano. Com uma divisão entre filmes que chegarão primeiro às telonas e produções criadas exclusivamente para as plataformas de streaming, os estúdios de Hollywood já estão traçando seus planos para 2026 e além.

Grandes franquias e filmes de apelo visual, como os de super-heróis e ficção científica, continuam a apostar na experiência do cinema para garantir grandes bilheterias e visibilidade.

Por outro lado, os serviços de streaming investem em conteúdo original para atrair e reter assinantes, oferecendo a comodidade de assistir a novos títulos em casa.

O que esperar nos cinemas e no streaming

Para quem não abre mão da tela grande e do som de alta definição, os próximos anos reservam algumas das produções mais aguardadas pelo público. A maior parte desses filmes pertence a universos cinematográficos já estabelecidos, que contam com uma base de fãs e um grande potencial de arrecadação.

Exclusivos do cinema:

"Vingadores: doomsday" : previsto para dezembro de 2026, o quinto filme da saga dos Heróis dará início ao grande evento da Saga do Multiverso da Marvel Studios , prometendo ser um lançamento imperdível nos cinemas.

"The Batman - part II": a aguardada continuação do filme de Matt Reeves trará Robert Pattinson de volta como o Cavaleiro das Trevas em 2027.

"The Mandalorian & Grogu": o primeiro filme da saga "Star wars" a chegar aos cinemas desde 2019 tem lançamento previsto para maio de 2026.

No campo do streaming, a aposta é em filmes com grandes estrelas e diretores renomados, além de sequências de sucessos originais. O objetivo é criar eventos de lançamento que gerem conversas nas redes sociais e justifiquem o valor da assinatura mensal.

Direto para o streaming:

Sequência de "Alerta vermelho" (Netflix): após o enorme sucesso do original, a continuação com Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds é uma das produções mais aguardadas da plataforma, embora ainda sem data de lançamento confirmada.

Filmes de diretores consagrados (Apple TV+): a plataforma deve manter sua estratégia de financiar projetos de cineastas reconhecidos, oferecendo liberdade criativa em troca de exclusividade no seu catálogo.

Animações originais (Disney+): além dos filmes da Pixar que vão ao cinema, o serviço deve lançar animações exclusivas, expandindo suas franquias clássicas diretamente para os assinantes.

Muitos filmes seguirão um modelo híbrido. Após uma janela de exibição de 45 a 90 dias nos cinemas, eles migram para os catálogos digitais de seus respectivos estúdios, como Disney+ e Max. Essa abordagem busca equilibrar o faturamento das bilheterias com o fortalecimento dos serviços de assinatura.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.